В Риме задержали двух экс-сотрудников спецслужб Италии за «шпионаж на Россию»

В Риме двух экс-сотрудников спецслужб Италии заподозрили в шпионаже на Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывших работников итальянских спецслужб обвиняют в работе на Россию, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Они более десяти лет трудились в оборонном ведомстве страны. Следователи полагают, что подозреваемые контактировали с сотрудником дипломатической миссии России в Риме.

Правоохранители провели обыски, изъяв мобильные телефоны, компьютеры и другую электронику. Всего фигурантами дела стали четыре человека, включая еще двух действующих сотрудников министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года суд в Риме приговорил итальянского военного Вальтера Биота к 20 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.

В феврале 2026 года польские спецслужбы задержали сотрудника Минобороны по подозрению в передаче секретной информации России.

Суд в Польше приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в готовности сотрудничать с российскими спецслужбами.