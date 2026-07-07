Роскосмос сообщил о сверхкороткой схеме полета «Союза МС-29» к МКС

Роскосмос: «Союз МС-29» полетит к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме

Tекст: Мария Иванова

Запуск аппарата «Союз МС-29» с двумя россиянами и американцем на борту намечен на 14 июля, сообщает Роскосмос.

Путь до Международной космической станции займет около трех часов благодаря сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Сделав два оборота вокруг планеты, корабль включит двигатели для подъема на высоту орбиты МКС и состыкуется с ней.

Выбор оптимального маршрута напрямую зависит от фазового угла – расстояния между кораблем и станцией при выведении. Для реализации сверхбыстрой схемы необходимо, чтобы после отделения от третьей ступени ракеты «Союз» находился на 10–15 градусов позади МКС. Двигаясь по более низкой орбите, аппарат обращается быстрее и стремительно догоняет цель.

За 55 лет эксплуатации кораблей этого семейства применялись самые разные варианты полета. Традиционная двухсуточная схема требовала 34 витка и занимала около 50 часов, односуточная длилась 28–29 часов, а четырехвитковая – порядка шести.

Трехчасовой экспресс-маршрут начали обкатывать на грузовиках «Прогресс» в 2018 году, а на пилотируемых миссиях его используют с 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты состыковали космический корабль «Союз МС-29» с переходным отсеком.

Перед этим инженеры успешно завершили заправку данного пилотируемого аппарата на Байконуре.

В конце прошлого месяца солнечные батареи корабля прошли процедуру контрольной засветки.