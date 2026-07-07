У приехавшего за криптовалютой в «Москву-Сити» подростка отняли 1,5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

По этому делу уже задержали троих подозреваемых, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

17-летний юноша приехал в «Москва-Сити» с друзьями покупать криптовалюту на деньги от продажи автомобиля (1,5 млн рублей). Он не смог провести операцию в обменном пункте.

«На выходе из здания к компании подошли неизвестные», – добавили в МВД.

Испугавшись незнакомцев, приятели попытались уехать на такси. Однако нападавшие силой вытащили их из машины, заставили спуститься в подземный переход, отобрали пакет с наличными и скрылись.

Правоохранители оперативно раскрыли преступление. Двоих 19-летних уроженцев Северного Кавказа задержали в хостеле на Ленинском проспекте, изъяв часть похищенного. Третьего соучастника, 22-летнего иностранца, поймали на Пресненской набережной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Теперь фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля правоохранители поймали курьера телефонных аферистов за кражу 1,5 млн рублей у московской школьницы.

В середине июня стражи порядка вычислили пособника мошенников после перевода украденных у подростка 5 млн рублей в криптовалюту.

Весной полиция задержала подозреваемого в хищении 15 млн рублей из офиса криптообменника на Пресненской набережной.