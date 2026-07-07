Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».
«Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.
Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.
Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.
В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.