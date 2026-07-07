Разъяренные быки отправили в больницу участников испанского фестиваля

Во время первого забега с быками в Испании пострадали пять человек

Tекст: Мария Иванова

Пять человек пострадали во время первого забега с быками на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне, передает РИА «Новости».

По данным телерадиокомпании RTVE, трое из них были доставлены в Университетскую больницу Наварры.

«Первый забег с быками на фестивале Сан-Фермин 2026 года завершился пятью пострадавшими, трое из которых были доставлены в Университетскую больницу Наварры», – сообщил министр здравоохранения автономного сообщества Наварра Фернандо Домингес. В числе госпитализированных оказались 61-летний гражданин США с черепно-мозговой травмой, 20-летний житель Сеговии с ушибом ноги и 34-летний житель муниципалитета Мальябия с растяжением связок левой лодыжки. Состояние всех троих оценивается как легкое.

В целом первый забег прошел спокойно, однако участникам и зрителям рекомендовали соблюдать осторожность из-за аномальной жары. Во вторник в Наварре был объявлен оранжевый уровень опасности. Фестиваль Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне уже больше восьми столетий и длится одну неделю, с 6 по 14 июля. Знаменито это мероприятие, прежде всего, благодаря энсьерро – бегом от разъяренных быков, который практически каждый год заканчивается несчастными случаями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два года назад во время забега с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали минимум шесть человек.

В апреле этого года разъяренное животное тяжело ранило испанского матадора Хосе Антонио Моранте Камачо.