Завершился прием заявок на конкурс «Родная игрушка» в номинации новых концепций

Организаторы подвели итоги сбора предложений в рамках проекта «Родная игрушка», сообщили в обществе «Знание». Номинация для концепций без готовых образцов собрала 4 330 идей из 89 регионов страны. Самыми активными оказались жители Московской и Самарской областей, а также Москвы и ДНР.

«За каждой заявкой – личная история и большое желание сделать что-то важное для ребенка», – отметил заместитель гендиректора организации Кирилл Хвиль. Он добавил, что подавляющее большинство авторов не связаны с профессиональным дизайном, а их возраст варьируется от восьми до 79 лет. Всех участников объединяет стремление говорить с детьми о семье и родине.

Чаще всего конкурсанты придумывали сюжетно-образные и настольные развлечения. Около 30% работ посвящены теме единства народов, что стало особенно актуальным направлением. Значительная часть проектов опирается на фольклор, народные промыслы и символы родных краев.

Подростки и педагоги также активно включились в творческий процесс. Молодежь предпочитает создавать персонажей русских сказок вместо цифровых гаджетов, а воспитатели проектируют развивающие наборы. Современные технологии, включая искусственный интеллект, гармонично дополняют традиционные форматы взаимодействия.

Теперь экспертной комиссии предстоит выбрать до 40 лучших инициатив для следующего этапа. В итоге определят до 15 победителей, которые получат поддержку наставников и создадут реальные прототипы. Прием работ в других категориях состязания продлится до 14 августа.