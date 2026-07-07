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    7 июля 2026, 14:42 • Новости дня

    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США

    Американист Дудаков: Вероятность военной операции США в Бразилии около нулевая

    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США
    @ 1st Sgt. Austin Berner/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дональд Трамп намеренно обостряет ситуацию вокруг накрокартелей в Бразилии, чтобы затем представить общественности новую дипломатическую победу. Это вполне логично, учитывая, что в скором времени в Штатах состоятся выборы, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее Бразилия выразила обеспокоенность по поводу риска вторжения США.

    «Само по себе внесение США еще нескольких латиноамериканских организаций в список террористических мало что значит. Профильные ведомства Штатов регулярно пополняют эти реестры новыми ОПГ, но никаких интервенций это не влечет. Исключение составляет Венесуэла, но та операция имела первоосновой исключительно сырьевой фактор», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Вместе с тем, политолог указал на напряженные отношения главы Белого дома Дональда Трампа с нынешним президентом Бразилии Луисом да Силвой. «Впрочем, сценарий кражи бразильского лидера по аналогии с похищением Николаса Мадуро весьма маловероятен», – продолжил собеседник.

    Спикер считает, что Трамп может попытаться использовать ситуацию для создания давления на Бразилию в рамках пиара в преддверии промежуточных выборов в США. «Одним из элементов этого воздействия может стать требование выйти из БРИКС», – добавил аналитик.

    Но наиболее вероятным сценарием он считает закулисные переговоры Трампа с бразильским руководством. «В итоге да Силва может подыграть Белому дому, что увенчается заключением какой-нибудь довольно абстрактной «сделки». Также стороны могут объявить, что сообща поставили заслон наркотрафику», – пояснил Дробницкий.

    Вероятность проведения какой бы то ни было военной операции США на территории Бразилии около нулевая, согласен американист Малек Дудаков. При этом, заметил он, латиноамериканское направление остается одним из наиболее приоритетных для Пентагона.

    «Несмотря на отправку сил и ресурсов на Ближний Восток для противостояния с Ираном, Белый дом не забывает про Латинскую Америку. США проводят там не военные, а, скорее, полицейские операции. Это касается, в частности, Перу, Эквадора и ряда других небольших стран, где у власти находятся лояльные Вашингтону силы», – отметил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, опасения Бразилии по поводу вторжения США – это попытка действующей власти усилить свои позиции на предстоящих в октябре президентских выборах», – считает собеседник. Он напомнил, что в этой гонке администрация Трампа поддерживает правые силы, которые представляет Флавио Болсонару.

    «Для левых же во главе с да Силвой противостояние с США стало выигрышной повесткой. Когда Вашингтон начал вводить тарифы в отношении Бразилии, рейтинги нынешнего президента ощутимо выросли», – резюмировал политолог.

    Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра выразил обеспокоенность по поводу «риска применения США военной силы» против его страны. Об этом говорится в письме дипломата, направленном в Палату депутатов Национального конгресса, передает телеканал CNN Brasil.

    Адресант напомнил, что в мае Белый дом внес Primeiro comando da capital (PCC) и Comando vermelho («Красная команда») в список глобальных террористических организаций (SDGT). Обосновывалось это тем, что наркогруппировки имеют обширные сети, простирающиеся далеко за пределы Бразилии.

    «Такая квалификация может быть использована для оправдания трансграничных действий против бразильских государственных институтов», –  предупреждает Виейра. «Существует риск того, что США могут прибегнуть к применению военной силы», – детализировал глава бразильского внешнеполитического ведомства.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указывал, что решение американских властей может быть истолковано как предоставление Вашингтону полномочий на проведение операций против лидеров группировок в любой точке мира.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

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    8 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

    Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
    @ Christopher Bohn/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не исключено, что характер взаимодействия между США и Ираном не изменится: продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. Впрочем, вероятен и сценарий возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Ранее Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия и переговоров с Тегераном.

    «Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

    На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

    «Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

    Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

    В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

    Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

    Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

    Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

    Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком разочаровании в НАТО и признался, что мог бы не приехать на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.

    «Я был очень разочарован в НАТО. И честно говоря, если бы саммит проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил», – подчеркнул Трамп во время переговоров с президентом Турции, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал дружбу американского и турецкого лидеров спасением для Североатлантического альянса.

    Руководство военного блока подготовило для президента США презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Ранее Трамп раскритиковал европейских партнеров по НАТО.

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    8 июля 2026, 14:04 • Новости дня
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

    Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий западных энергетических компаний. Им невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Дональд Трамп заявил о конце перемирия с Тегераном и назвал переговоры бессмысленными. Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом.

    «В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

    По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

    Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

    По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

    Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

    Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

    Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    7 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп предрек исчезновение Европы из-за миграции

    Трамп предрек исчезновение Европы из-за ошибочной миграционной политики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп предрек катастрофические последствия для европейского региона в случае сохранения текущего курса в сфере энергетики и контроля мигрантов.

    Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны об угрозе полного исчезновения, если они не изменят подход к миграционной и энергетической политике. Заявление прозвучало в Анкаре в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА «Новости».

    «Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», – заявил глава Белого дома.

    Американский лидер также отметил масштабные трансформации региона. По его словам, за последние 20 лет Европа превратилась в совершенно иное место. Трамп регулярно выступает с критикой европейских властей, указывая на разрушительные последствия их решений в энергетическом и миграционном секторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Трамп также заявлял о риске исчезновения Европы без изменений в энергетике и миграции. Ранее американский лидер отметил неверное направление развития европейских стран в последние десятилетия. В конце прошлого года он назвал миграционную политику региона настоящей катастрофой.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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    8 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    WSJ назвала два способные разорвать договоренность с Ираном шага США

    WSJ предупредила США о возможном разрыве договоренностей с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Атаки американских ВС знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как США и Иран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании о возобновлении работы пролива и завершении войны.

    «Администрация президента США Дональда Трампа во вторник нанесла новые авиаудары по объектам вдоль иранского побережья и заблокировала возможность легальной продажи нефти в ответ на недавние нападения Тегерана на суда вблизи Ормузского пролива. Эти два шага грозят сорвать временный мирный договор, переговоры по которому заняли несколько недель, и привести к росту цен на нефть», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    До этого соглашения стороны неоднократно обменивались ударами, но, по словам высокопоставленного американского чиновника, вторничные удары планировались гораздо более масштабными, чтобы послать Тегерану четкий сигнал.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов по Ирану.


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    8 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Цены на нефть в США подскочили почти на 3% в начале торгов из-за атак на Иран

    Цены на нефть в США подскочили почти на 3% из-за атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Цены на нефть в США подскочили почти на 3% в начале торгов в среду, продолжив рост предыдущей сессии, после того как американские военные нанесли серию ударов по Ирану.

    Это усилило опасения по поводу возможного нарушения хрупкого перемирия, передает Reuters. Удары по Ирану были нанесены в ответ на якобы нападения Ирана на три торговых судна, проходивших через Ормузский пролив, о чем заявило во вторник Центральное командование США.

    Во вторник нефть марки WTI подорожала на 2,8%, а затем продолжила рост после закрытия торгов, когда США отозвали генеральную лицензию, разрешающую продажу иранской нефти.

    Катар обвинил Иран в нападении на суда, в том числе на огромный катарский танкер для сжиженного природного газа «Аль-Рекайят», который, по сообщениям, был поражен беспилотником, вызвавшим пожар в машинном отделении. Экипаж в безопасности и эвакуирован.

    По данным источников в сфере морской безопасности, у берегов Омана также получил повреждения танкер для перевозки сырой нефти под саудовским флагом, предположительно супертанкер Wedyan. Причина происшествия пока не ясна.

    Эти события вновь вызвали опасения по поводу возможных перебоев в движении танкеров через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Fрмия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе.

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    8 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    Иран пообещал США «быстрый и решительный» ответ на атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Информированный иранский чиновник предостерег Соединенные Штаты от любых провокационных действий в Ормузском проливе, подчеркнув, что любой подобный акт встретит немедленный и решительный ответ, сообщает Press TV.

    Информатор подчеркнул, что движение судов в Ормузском проливе осуществляется строго в соответствии с договоренностями Ирана, передает Press TV.

    Предупреждение прозвучало на фоне напряженности, возникшей после сообщений о том, что несколько судов, проходивших через пролив без соблюдения установленных Ираном правил судоходства, были атакованы.

    17 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с соглашением из 14 пунктов, Иран обязан обеспечить беспрепятственный проход коммерческих судов в течение как минимум 60 дней, а также полное восстановление движения в Ормузском проливе в течение 30 дней.

    Иран подчеркнул, что пролив не вернется к довоенному состоянию, акцентируя внимание на своем законном праве на суверенитет над этим водным путем.

    На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади напомнил позицию Тегерана, заявив, что Ормузский пролив «находится под контролем Ирана, а не Центрального командования США».

    Его заявления прозвучали на следующий день после того, как Центральное командование США провело в Бахрейне «диалог по вопросам безопасности» с участием военных чиновников из 12 стран для обсуждения морской безопасности и потока коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране. США завершили новый раунд ударов по Ирану, сообщив, что были поражены 80 целей. 

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    8 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    В ЕК пообещали защитить страны Евросоюза от решений Трампа

    Еврокомиссия пообещала защитить страны ЕС после угроз Трампа в адрес Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское руководство намерено отстаивать экономическую безопасность участников объединения на фоне планов американской администрации остановить торговые отношения с Мадридом.

    Официальный Брюссель отреагировал на планы президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Испанией, передает ТАСС.

    На специальном брифинге представитель ведомства Олоф Джилл прокомментировал ситуацию. «Еврокомиссия будет защищать интересы всех своих стран-членов», – заявил он.

    Чиновник напомнил, что экономические связи между Евросоюзом и Соединенными Штатами глубоко интегрированы и приносят взаимную выгоду. По его словам, защита этих отношений отвечает общим интересам сторон, что закреплено в подписанном в прошлом году двустороннем соглашении.

    В Брюсселе ожидают, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства. При этом Джилл отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов относительно дальнейших перспектив торговли между США и Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о нежелании продолжать двустороннее экономическое сотрудничество с Мадридом. В ответ правительство Испании призвало Вашингтон уважать международное право и действующие двусторонние соглашения.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность американского лидера реализовать угрозу по разрыву связей.

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