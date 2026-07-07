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    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    Захарова заявила об уникальной украинской черте бросать пленных, раненных и убитых
    Газпром сообщил о последствиях удара Украины по «Голубому потоку»
    Кремль осудил теракты Киева против танкеров в Азовском море
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Израиля против Ирана
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    7 июля 2026, 13:15 • Новости дня

    Песков заявил о продолжении освобождения новых регионов ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов.

    Во время общения с журналистами Песков отметил: «Пока что продолжается освобождение российских регионов». По его словам, взятием Константиновки был сделан очень важный шаг как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны оценило потери украинских войск в ходе этой операции в 13,5 тыс. военнослужащих.

    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    8 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Применение снарядов «Краснополь» расчетами установок «Мста-С» приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

    «При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность «Мсты-С», особенно при работе «умными» снарядами «Краснополь», дает в этом плане двойной экономический эффект», – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

    Новый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь-М2», созданный холдингом «Высокоточные системы», по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности «Мсты-С» и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

    Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа «Краснополем» особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами «Краснополь-М2» в зоне спецоперации.

    В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

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    8 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник украинской армии Богдан Пржегалинский был отстранен от командования из-за массовой гибели личного состава под ударами российских беспилотников и авиации на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское военное руководство решило отстранить комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Пржегалинского, заметив, что с каждой вылазкой на Харьковском направлении объем потерь личного состава перестает находить какие-либо оправдания, передает РИА «Новости».

    «В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», – рассказали в российских силовых структурах.

    Там пояснили, что подразделение перебросили под Купянск со спокойного приморского направления в Запорожье. Украинские военные несли огромные потери на участке Нечволодовка – Благодатовка из-за постоянных атак российских дронов и авиации.

    Пржегалинский безуспешно пытался стабилизировать фронт силами одного батальона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил 3 июля президенту Владимиру Путину о значительных потерях противника на Купянском направлении. С десятого мая там было уничтожено около 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о ключевом значении освобождения Константиновки

    Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск и развития наступления. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Благодаря мужеству, героизму, храбрости, стойкости и бесстрашию российская армия в ходе СВО каждый день продвигается вперед. Освобождение Константиновки, которая была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и является важнейшим рубежом для продвижения наших войск, имеет ключевое значение», – заявил Картаполов. Его заявление публикует официальный канал думской фракции «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что Константиновка представляет собой крупный индустриальный и логистический центр. По его словам, город является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, которую глава комитета назвал последним крупным оплотом украинских войск в Донбассе.

    Картаполов также обратил внимание на то, что доклад об освобождении Константиновки был представлен лично президенту России Владимиру Путину во время его посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

    Кроме того, депутат отметил, что российские подразделения продолжают развивать наступление, а украинские войска несут значительные потери. «Мы уверенно двигаемся вперед, развивая наступление и не оставляя никаких шансов противнику, подразделения которого пытаются удержать позиции. Под натиском российских войск ВСУ вынуждены отступать с большими потерями. Победа будет за нами!» – заключил Картаполов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России полностью освободили Константиновку и продвинулись в ДНР. Президент  Путин на заседании с руководством Генштаба назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской назвал Константиновку наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и одним из четырех городов-крепостей в Донбассе.

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    7 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Польша подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для Patriot

    Польша подписала соглашение о создании центра ремонта ракет РАС-3 для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава договорилась с рядом западных стран о запуске европейского предприятия для производства и технической поддержки боеприпасов американских зенитных комплексов Patriot.

    Польша заключила договор с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией об открытии европейского центра обслуживания ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы подписали соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot», – написал глава оборонного ведомства в соцсети.

    Политик отметил, что реализация этой инициативы позволит существенно нарастить мощности, а также ускорить процессы выпуска и ремонта боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул стремление Варшавы не ограничиваться закупками современных вооружений, но и активно участвовать в их производстве и обслуживании на территории Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Варшава отказалась передавать свои системы противоракетной обороны Patriot американской стороне.

    В конце прошлого года Польша, Германия и Норвегия договорились закупить противоракеты к этим комплексам для Украины на 500 млн долларов.

    Ранее закупочное агентство НАТО заключило контракт на изготовление тысячи ракет для данных зенитно-ракетных комплексов.

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    8 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о защитите ПГТ Белый Колодезь солдатами-недоучками ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как командование ВСУ в Харьковской области пытается защитить логистический центр недоученными мобилизованными.

    «Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района – пгт Белый Колодезь – командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57 омпбр ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах за сутки «Северяне» продвинулись до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои продолжаются в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сёл Шевяковка, Бударки и Землянки.

    В ходе наступательных действий был взят в плен украинский пограничник.

    Как рассказали бойцы «Севера», в Черниговской области местные власти обнародовали статистику по обязательной эвакуации населения приграничных районов. Оказалось, что за неделю более 100 человек написали отказы, около 30 согласились выехать. Остальные проигнорировали попытки киевского режима принудить население покинуть свои дома.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе они продвинулись на 15 участках до 300 метров.

    Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе стрелковые бои ведутся в лесных массивах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один украинский пограничник взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в Васильевке пропустили заговоривших по-украински российских десантников. Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь. Эксперт Марочко сообщил, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.


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    8 июля 2026, 05:50 • Новости дня
    Марочко: Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ перебросило боевиков из запрещенных националистических формирований к линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) для функций заградительных отрядов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за юго-западные окраины Красного Лимана, то в районе Райгородка отмечено прибытие дополнительных сил и средств противника из числа элитных подразделений, в том числе из запрещенных в России  националистических подразделений, которые, по сути, должны стабилизировать данный участок фронта, выполняя функции заградотрядов», – рассказал он ТАСС.

    По информации Марочко, украинская армия также активно строит новые оборонительные укрепления в попытке сдержать наступление российских войск.

    «Говоря о Красном Лимане, то здесь украинские боевики усиливают свои рубежи и позиции, возводят дополнительные фортификационные сооружения для того, чтобы не допустить продвижения наших войск в западном и северо-западном направлениях», – добавил он.

    Эксперт пояснил, что ВСУ понимают, что там начинается сложный рельеф местности и вести боевые действия будет крайне сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир полка «Запада» сообщил, что ВСУ в Красном Лимане бьют по сдающимся в плен солдатам. ВСУ в Красном Лимане потеряли за неделю более 200 человек. Минобороны сообщало, что российские войска начали разминирование Красного Лимана.

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    8 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия заявила о прогрессе в покупке американских ракет Tomahawk

    Германия сообщила о продвижении переговоров с США по закупке ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение сделки между ФРГ и США по крылатым ракетам Tomahawk сдвинулось с мертвой точки для устранения серьезных стратегических уязвимостей, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Борис Писториус подтвердил активный диалог с Вашингтоном о поставках крылатых ракет, передает ТАСС. «По этому вопросу есть продвижение, но пока нет результатов», – отметил глава ведомства.

    Политик выразил оптимизм относительно итогов обсуждения. Он подчеркнул, что комплексы Tomahawk помогут ликвидировать серьезный пробел в стратегии сдерживания. Кроме того, министр прокомментировал слухи о сокращении американского военного присутствия в Европе.

    Писториус пояснил, что планы по выводу войск не конкретизированы, а значительная часть вооружений вообще не находится на европейской территории. Ранее издание Financial Times писало о попытках Берлина уговорить администрацию Дональда Трампа продать дальнобойные системы и пусковые установки Typhon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии возобновили попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

    Пентагон опасался поставлять это вооружение Берлину из-за возможной реакции России.

    До этого администрация США планировала отменить решение о размещении батальона с такими ракетами на немецкой территории.

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