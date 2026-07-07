Лавров заявил о планах открыть новые посольства в Африке

Лавров сообщил о планах Москвы открыть дипмиссии в четырех странах Африки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в ближайшие два года планирует открыть дипломатические миссии в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских островах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Хорошей иллюстрацией заинтересованности России расширять наше партнерство является дипломатическое присутствие на континенте. Мы его наращиваем. В прошлом году открылись посольства в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане. На очереди – в течении года-двух – открытие дипломатических миссий в Гамбии, Либерии, Того, на Коморских островах», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

Перед встречей в расширенном составе Лавров и Али Юсуф провели переговоры с глазу на глаз, передает РИА «Новости». Позднее во вторник у российского министра запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Эфиопия стала первой остановкой в африканском турне Лаврова на этой неделе. Последний раз министр посещал эту страну ровно четыре года назад, в июле 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на личное присутствие Махмуда Али Юсуфа на предстоящем саммите в Москве.

Весной министр анонсировал скорейшее открытие четырех новых дипмиссий на континенте.