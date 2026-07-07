Песков заявил о намерении следить за информацией с саммита НАТО в Анкаре

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО в Турции информацию, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров альянса вызывает значительный интерес в Москве.

Лидеры стран НАТО 7 и 8 июля соберутся в Анкаре на ежегодный саммит. По словам Пескова, российская сторона внимательно отнесется к повестке и решениям, которые будут обсуждаться и приниматься в ходе заседаний.

«Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», – сказал Песков журналистам, подчеркнув, что Кремль намерен следить за всеми сообщениями с площадки саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры НАТО на саммите в Анкаре договорятся о новом пакете военной помощи Украине на 10 млрд евро до конца 2027 года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о проекте декларации июльского саммита НАТО в Анкаре без финансовых обязательств Украине.

По данным газеты The Telegraph руководство НАТО намерено уделить Владимиру Зеленскому и Украине меньше внимания на саммите в Анкаре из-за опасений расстроить Дональда Трампа.