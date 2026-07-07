Фонд Норштейна подал в суд из-за «Ежика в тумане»

Фонд Норштейна оспорил аннулирование товарных знаков мультфильма «Ежик в тумане»

Tекст: Мария Иванова

«Фонд Юрия Норштейна» оспаривает шесть решений об аннулировании товарных знаков с героями мультфильма «Ежик в тумане», передает РИА «Новости».

Речь идет об изображениях самого Ежика, а также Медвежонка, Собаки и Филина. Эти бренды были зарегистрированы еще в начале двухтысячных годов для широкого перечня товаров и услуг.

Весной этого года Роспатент досрочно прекратил правовую охрану символики после жалобы студии «Союзмультфильм». Ведомство согласилось с доводами киностудии о том, что именно ей принадлежат права на знаменитое произведение. При этом своего согласия на регистрацию знаков она не давала.

Иски с требованием признать действия Роспатента незаконными поступили в суд 30 июня. Суд по интеллектуальным правам приступит к их рассмотрению в конце июля или августе. Анимационная картина 1975 года считается самой титулованной работой студии и имеет более 35 престижных наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной иностранец потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на товарные знаки с героями «Ну, погоди!».

В прошлом году московские суды приняли десятки исков киностудии о защите авторских прав на популярных персонажей.

Ранее художник-постановщик «Ежика в тумане» Франческа Ярбусова предъявила Центробанку иск на 50 млн рублей из-за выпуска памятных монет.