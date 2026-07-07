РПЛ опубликовала расписание матчей первых девяти туров сезона-2026/27

Организаторы турнира официально представили календарь начала сезона, передает РИА «Новости». Открывающий тур российского первенства пройдет с 24 по 27 июля. При этом заключительные игры чемпионата запланированы на 29 мая 2027 года.
В матче открытия нового розыгрыша московский ЦСКА встретится с калининградской «Балтикой». Игра состоится вечером 24 июля. На следующий день петербургский «Зенит» сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона», а столичное «Динамо» примет самарские «Крылья Советов».
Центральные противостояния ожидаются уже в первых турах турнира. Девятый тур завершится 17 сентября матчами махачкалинского «Динамо» против армейцев и «Ростова» со столичным «Динамо». Всего расписание включает подробные даты и время начала всех встреч стартового отрезка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бюро исполкома РФС утвердило календарь нового футбольного сезона-2026/27.
Министерство спорта предложило ужесточить лимит на легионеров для клубов Российской премьер-лиги.
Московский «Спартак» в суперфинале Кубка России обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.