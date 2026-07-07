Второй сезон «Министерство контента» объединил 550 блогеров из разных стран

Tекст: Елизавета Шишкова

Образовательный трек «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» собрал 550 авторов из 89 регионов России и других стран мира, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего на участие поступило более 12 тыс. заявок, конкурс превысил 22 человека на место. Вместе с шестью федеральными министерствами блогеры создадут социально значимые медиапроекты для здравоохранения, промышленности и других сфер.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил: «Второй сезон «Министерства контента» подтвердил: сегодня в России сформировалось большое сообщество авторов, которые хотят не просто создавать популярный контент, а говорить с обществом о действительно важных темах.Более 12 тысяч заявок из всех регионов России и зарубежных стран, конкурс более 22 человек на место – это показатель огромного интереса к программе и высокого доверия к проекту «ТопБЛОГ». Теперь 550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления «Сенеж», где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют».

Программа, по замыслу организаторов, объединяет государство и лидеров мнений и делает качественный контент инструментом доверия и просвещения.

В числе участников – кандидат биологических наук и автор блога «Алёнин сад» из Калининградской области Алёна Волкова с аудиторией более 500 тыс. подписчиков. Она уже свыше десяти лет популяризирует научный подход к садоводству, развенчивает мифы и помогает людям выращивать овощи, цветы и плодовые культуры, объясняя сложные вещи простым языком. Волкова считает, что социально значимый контент должен формировать новое общественное мнение, направленное на улучшение жизни людей.

К программе присоединился и тревел-блогер из Финляндии Игорь Парри, автор проектов «Игорь в России» и «Самый Русский Европеец» с аудиторией более 340 тыс. человек. За более чем семь лет путешествий по России он снял свыше 4 тыс. видеороликов, набравших более 100 млн просмотров. Парри подчеркивает, что его цель – показать миру настоящую Россию без стереотипов, с ее сильными людьми, богатой культурой и современными регионами.

Среди лучших авторов оказался создатель познавательного анимационного проекта для детей «Привет, это Кот!» из Липецкой области Владимир Лепетюхин, чья аудитория превышает 1 млн подписчиков. Через юмор, анимацию и игровые форматы он знакомит детей с наукой, историей и окружающим миром и уверен, что детский контент должен не только развлекать, но и вдохновлять на открытия. В проект вошла и Ирина Зорина из Томской области, развивающая вместе с семьей медиапроекты Nik BMX и «Повторялки», которые объединяют более 530 тыс. подписчиков и популяризируют детский спорт и активный образ жизни.

При подаче заявок авторы выбирали одно из шести профильных направлений. Самым востребованным стало «Просвещение», на которое пришлось более 51% заявок, 17,6% участников выбрали трек «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок отдали направлениям «Здоровье» и «Промышленность», почти 12% авторов остановились на темах «Спорт» и «Агротехнологии». Конкурс включал оценку портфолио, медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента и тестирование на уровень критического мышления.

Следующим этапом станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж». В течение месяца участники вместе с ведущими экспертами страны будут осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работу с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию и выстраивать доверительный диалог с обществом. После завершения учебы пройдет новый конкурсный отбор, по итогам которого из 550 авторов выберут 180 человек – по 30 в каждом направлении, и они продолжат командную работу с профильными федеральными министерствами.

Финалом трека станет защита медиапроектов перед экспертами и представителями ведомств, лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами и реализовать собственные инициативы. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» входит в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и уже шестой год помогает находить и поддерживать авторов социального контента. Сейчас открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который обучит ключевым навыкам работы в социальных сетях, принять участие могут авторы без возрастных и географических ограничений, подав заявку.