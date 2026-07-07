Конституционный суд разрешил президенту Казахстана баллотироваться на новый срок

Tекст: Елизавета Шишкова

Согласно документу, новые нормы наделяют правом на переизбрание тех руководителей, которые были избраны еще до принятия масштабных поправок, передает ТАСС.

«По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование: п. 1 ст. 43, пп. 2 и 3 ст. 72, п. 1 ст. 83 и п. 3 ст. 84 конституции 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года», – говорится в заявлении.

Обновленный закон содержит правило, согласно которому один и тот же человек не может занимать высший государственный пост более одного раза. При этом аналогичное ограничение присутствовало и в последней редакции предыдущего документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о начале новой эры в истории государства.

Месяцем ранее глава государства подписал закон о статусе нового однопалатного парламента Курултая.

Выборы депутатов данного органа назначили на 23 августа текущего года.