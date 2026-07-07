Депутаты предложили сократить рабочую неделю для родителей детей до 18 лет

В России предложили сократить рабочую неделю для родителей детей до 18 лет

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующая инициатива уже поступила на рассмотрение в нижнюю палату парламента, передает РАПСИ. Группа парламентариев выступает за внесение изменений в Трудовой кодекс.

«Такая мера направлена на создание условий, позволяющих работникам уделять больше времени воспитанию и содержанию детей, при этом не допуская снижения уровня их материального обеспечения», – указано в пояснительной записке.

Документ также наделяет матерей и отцов двух и более детей правом на один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца. Авторы проекта подчеркивают, что возможность брать до четырех таких дней подряд поможет семьям лучше планировать личное время.

Парламентарии уверены, что утверждение новых правил укрепит институт семьи и заметно снизит нагрузку на работающих граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе для матерей с двумя детьми.

Весной прошлого года парламентарий Игорь Антропенко выступил с инициативой об уменьшении рабочего дня для женщин на один час.

В конце 2025 года правительство запланировало отмену испытательного срока при трудоустройстве матерей с детьми до трех лет.