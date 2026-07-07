Лавров заявил об ожидании председателя комиссии Афросоюза на саммите в Москве

Лавров сообщил об ожидании главы комиссии Афросоюза на саммите Россия – Африка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на личное присутствие Махмуда Али Юсуфа на предстоящем мероприятии, передает РИА «Новости».

Перед встречей в расширенном составе дипломаты провели переговоры с глазу на глаз. «Рассчитываем, что на третьем саммите вы сможете лично представить комиссию Африканского союза. Повестка дня саммита сконцентрирована на актуальных вопросах взаимодействия России и Африканского союза в материальной сфере», – подчеркнул Сергей Лавров.

Министр также напомнил о предыдущем выступлении Али Юсуфа, где тот призывал добиваться экономической независимости континента. Россия намерена оставаться союзником Африки в этих процессах.

В ответ председатель комиссии отметил значимую роль Москвы в регионе. Эфиопия стала первой страной в текущем африканском турне российского министра. Позже у него запланированы переговоры с главой эфиопского МИД Гидеоном Тимотеосом. До этого Лавров посещал республику четыре года назад.

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