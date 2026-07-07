Эр-Рияд решил расширить нефтепровод в обход Ормузского пролива

Tекст: Ольга Иванова

Саудовская Аравия изучает варианты модернизации магистрали «Восток – Запад», которая ведет к западному побережью Красного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Саудовская Аравия рассматривает возможность расширения пропускной способности своего трубопровода, ведущего к западному побережью Красного моря. Это позволит королевству и, возможно, соседним странам транспортировать больше нефти, не пересекая Ормузский пролив», – цитирует агентство источники.

В настоящее время мощность маршрута составляет 7 млн баррелей в сутки. Из этого количества 2 млн поступают на местные нефтеперерабатывающие заводы, а оставшиеся 5 млн предназначены для экспорта через порт Янбу. Государство ведет предварительные консультации с соседними странами об увеличении прокачки еще на 2 млн баррелей.

Окончательное решение о реализации инициативы пока не принято. Неясно, будет ли модернизирована существующая система или построена новая. Один из источников отметил, что проект также может включать прокладку отдельной трубы меньшего диаметра для нефтепродуктов. Заинтересованность в альтернативных маршрутах выражают Кувейт, Бахрейн и Катар, у которых нет обходных путей, а иракский трубопровод в Турцию недозагружен.

Обсуждение проекта происходит на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Эскалация конфликта вокруг Ирана в конце февраля привела к остановке движения судов через Ормузский пролив. Несмотря на частичное возобновление судоходства после подписания меморандума между США и Ираном 18 июня, объемы транзита остаются ниже прежних показателей. В апреле министерство энергетики Саудовской Аравии сообщало о восстановлении работы трубопровода «Восток – Запад» после атак, которые привели к потере 600 тыс. производственных мощностей.

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