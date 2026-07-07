Зафиксировано резкое сокращение числа американцев среднего возраста

Население США в возрасте 45-64 лет с 2020 года сократилось на 2,68 млн человек

Tекст: Мария Иванова

Численность американцев в возрасте от 45 до 64 лет сократилась на 2,68 млн человек с апреля 2020 года по июль 2025 года, передает Axios.

По данным Бюро переписи населения США, спад составил 3,2%, и теперь эта группа насчитывает 81,3 млн человек. Наибольшее снижение зафиксировано на Северо-Востоке страны – на 7,1%, а единственный рост отмечен на Юге – на 0,1%.

Сокращение этой возрастной категории происходит на фоне общего старения нации. Медианный возраст американцев вырос до 39,4 года, а число граждан старше 65 лет увеличилось на 16,2%. Группа 45-64 лет, включающая поколение X и младших бумеров, не исчезает, а переходит в пенсионный возраст, в то время как за ними следует менее многочисленное поколение.

Аналитики предупреждают, что корпорациям и местным властям следует быть в состоянии повышенной готовности. Снижение числа людей среднего возраста может истощить ряды опытных сотрудников, опекунов и общественных лидеров, которые составляют основу налоговой базы муниципалитетов. Подобные демографические проблемы, связанные со старением населения и замедлением роста рабочей силы, наблюдаются и в других развитых странах.

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