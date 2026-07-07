В результате взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Одно из взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем Four Seasons, где остановился сам Макрон. Другая бомба была в припаркованной поблизости машине.

В момент инцидента французского лидера в гостинице не было. Он находился на переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, откуда звуки взрывов не были слышны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск.

В Дамаске произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился Макрон.

Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.