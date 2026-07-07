Канада выбрала немецкую TKMS для строительства 12 подлодок

Tекст: Ольга Иванова

Проект станет крупнейшей военной закупкой в истории Канады, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что платформа TKMS подходит для эксплуатации в арктических условиях и полностью отвечает требованиям НАТО. «Подводная лодка хорошо себя зарекомендовала», – заявил политик, подчеркнув, что немецкий производитель поставляет субмарины более чем трети членов североатлантического альянса.

В ближайшее время профильные ведомства начнут переговоры с TKMS для подготовки окончательного контракта. Карни не назвал точную стоимость масштабного проекта, упомянув лишь о десятках миллиардов долларов инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил решение канадской стороны как сильный сигнал для укрепления трансатлантического партнерства.

В ходе тендера немецкая корпорация обошла южнокорейскую Hanwha Ocean. Американские предприятия не участвовали в конкурсе, так как США производят исключительно атомные подлодки, а Оттава заинтересована в дизель-электрических судах. Новый подводный флот должен заменить четыре устаревшие субмарины класса «Виктория», которые были куплены у Британии в конце 1990-х.

Ранее канадские власти анонсировали резкое увеличение оборонных расходов для достижения целевых показателей НАТО. Бюджет уже предусматривает рост военных затрат до 4% ВВП к 2030 году, а к 2035 году этот показатель планируется довести до 5% ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Оттава рассматривала возможность разделения контракта на строительство новых субмарин между европейскими и южнокорейскими фирмами.

Летом 2024 года канадские власти объявили о планах нарастить подводный флот до 12 единиц.

Зимой правительство страны запланировало масштабные инвестиции в развитие национального военно-промышленного комплекса.