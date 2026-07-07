Нидерланды заявили об исчерпании возможностей военной помощи Киеву

Минобороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей помощи Киеву

Tекст: Мария Иванова

Нидерланды больше не могут предоставлять прямую военную поддержку Киеву, так как исчерпали свои возможности, сообщает Bloomberg.

«У нас как у Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы сделали так много», – заявила министр обороны страны Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО. Отвечая на вопрос о новых запросах на ракеты для комплексов Patriot, глава ведомства подчеркнула, что Амстердам находится на пределе.

Йешильгёз-Зегериус добавила, что планирует призвать другие государства усилить помощь украинской стороне, поскольку Нидерланды уже сделали все возможное. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине Киев испытывает острую нехватку систем ПВО для перехвата ракет. В преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить больше ракет-перехватчиков из их арсеналов.

На данный момент Амстердам потратил 9,1 млрд евро на военную поддержку Киева, запланировав выделить еще 11,6 млрд евро. Кроме того, Нидерланды пообещали направить один млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские партнеры оплачивают поставки американского оружия на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Нидерланды решили перенести часть военного бюджета с 2026 года для ускорения поставок Киеву.

В декабре Минобороны королевства выделило 700 млн евро на закупку беспилотников для украинской армии.

На прошлой неделе консультативный совет при правительстве страны предложил задействовать нидерландский военный контингент в будущей международной миссии.