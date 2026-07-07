Мантуров сообщил о структурной перестройке российской промышленности

Вице-премьер Мантуров заявил о переходе промышленности к структурной перестройке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская промышленность после ускоренного роста сейчас вошла в этап структурной перестройки, передает РИА «Новости».

Выступая на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что динамика производства в некоторых отраслях замедлилась.

«После периода ускоренного роста промышленность вошла в более сложный этап структурной перестройки», – заявил вице-премьер. По его словам, предприятия продолжают испытывать давление из-за спроса, себестоимости и доступности капитала. В таких условиях необходимо помочь компаниям сохранить финансовую устойчивость и создать базу для дальнейшего развития.

До 2032 года промышленному сектору потребуется более 1,5 млн новых сотрудников. Мантуров подчеркнул, что растущая конкуренция за кадры стала серьезным ограничителем. Решить проблему только мерами поддержки невозможно – требуется активное участие предприятий в демографической политике.

Первый замглавы правительства призвал развивать корпоративные социальные программы для молодых семей, материнства и детства. Он попросил Минпромторг и регионы содействовать инициативам бизнеса, чтобы люди оставались на производстве и возвращались к профессиональной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Иннопром» заявил об успешном формировании независимой отечественной промышленности.

Месяцем ранее Денис Мантуров сообщил о поиске новых партнеров для всех оставленных иностранцами автомобильных заводов.

В мае президент Владимир Путин отметил рост объемов российского производства на 12% к досанкционному уровню.