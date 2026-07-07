Тренер сообщил о вылете форварда «Краснодара» с чемпионата мира

Главный тренер национальной команды Нестор Лоренсо подтвердил информацию о тяжелой травме футболиста, передает РИА «Новости».
Нападающий покинул поле в самом начале встречи, которая завершилась выходом южноамериканского коллектива в одну восьмую финала.
«У Джона разрыв мышцы, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы теряем очень важного игрока, но остальные члены команды восстановились. У нас все хорошо», – отметил специалист.
Спортсмену 33 года, он выступает за российский клуб с 2021 года. Нападающий успел провести три матча на текущем турнире, а всего за сборную сыграл 24 раза и забил шесть голов.
Колумбийцы сыграют со Швейцарией во вторник. Мировое первенство завершится 19 июля, после чего стартует новый сезон Российской премьер-лиги, где «Краснодар» встретится с казанским «Рубином».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборные Швейцарии и Колумбии встретятся в матче одной восьмой финала чемпионата мира.
В прошлом году Российский футбольный союз признал Джона Кордобу лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги.
В марте нападающий забил единственный гол «Краснодара» в гостевом матче против казанского «Рубина».