Суд сохранил бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger в России

Суд в Москве отказался аннулировать товарные знаки Calvin Klein и Tommy Hilfiger

Tекст: Мария Иванова

Столичный суд не стал лишать правовой охраны серию товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger на территории России, передает РИА «Новости».

Исковые заявления к иностранным правообладателям подал в 2025 году житель Москвы Артур Рахман.

Истец заявлял, что американская компания Calvin Klein Trademark Trust и нидерландская фирма Tommy Hilfiger Licensing не используют свои бренды в стране более трех лет. Предприниматель просил отменить регистрацию четырех международных и трех российских знаков Calvin Klein, а также двух международных и одного российского знака Tommy Hilfiger.

Все спорные товарные знаки предназначены преимущественно для выпуска одежды. Напомним, что корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая этими брендами, весной 2022 года приостановила работу интернет-магазинов и розничных точек на территории России и Белоруссии на фоне начала спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года московский предприниматель Артур Рахман подал иски о прекращении охраны товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Многие иностранные бренды рискуют потерять права на свои логотипы из-за ухода из страны.

Осенью прошлого года суд отклонил аналогичное требование об аннулировании товарного знака Hugo Boss.