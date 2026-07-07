Генсек НАТО заявил о запуске производства американского оружия в Европе

В НАТО объявили о старте производства танков Abrams и ракет ATACMS в Европе

Tекст: Мария Иванова

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре сообщил о старте новых проектов промышленного сотрудничества, передает РИА «Новости».

По его словам, эти инициативы позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений прямо в европейских странах.

«США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», – заявил Рютте. Он подчеркнул, что это даст возможность выпускать или обслуживать в Европе такие вооружения, как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger.

В новых проектах задействованы американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril. С европейской стороны в них участвуют производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Рютте отметил, что эти договоренности демонстрируют фирменное трансатлантическое единство государств НАТО в оборонно-промышленной сфере.

Генсек также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая призвана объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Ожидается, что она поможет создать сеть современных производственных площадок и резко увеличить выпуск вооружений, с особым акцентом на средства ПВО и дальнобойные ударные системы. Новые шаги направлены на восполнение запасов стран альянса и увеличение поставок вооружений на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре презентацию новых многомиллиардных оборонных проектов.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов в Европе. Для решения подобных проблем европейским союзникам предложили создавать совместные предприятия с американскими оружейными компаниями.