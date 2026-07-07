  • Новость часаЭксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    Захарова заявила об уникальной украинской черте бросать пленных, раненных и убитых
    Эксперт: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией
    В Таганрогском заливе атакованы два танкера
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    Заявления Трампа об Иране спровоцировали скачок цен на газ
    7 июля 2026, 11:33 • Новости дня

    Ученые сообщили о завершении мощнейшего всплеска активности на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении мощного всплеска активности на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Двухнедельный период высокой солнечной активности, за который произошло около 140 вспышек, завершился уходом двух гигантских групп пятен на обратную сторону звезды.

    Один из наиболее сильных в 2026 году всплесков активности, который наблюдался с конца июня, завершен, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Причиной роста активности стало формирование двух крупных групп пятен, одна из которых оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за десятилетие. За две недели было зарегистрировано около 140 вспышек, однако всплеск прошел по мягкому сценарию. Произошло только две вспышки высшего балла на нижней границе класса, а 4 июля зафиксировали вторую по силе магнитную бурю в этом году.

    Сейчас оба активных центра переместились на обратную сторону звезды и не могут влиять на Землю. Теоретически они могут вернуться 20–21 июля, но шансов мало, так как в последние дни начался их быстрый распад. За последние 20 часов не зафиксировано ни одной вспышки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые зафиксировали рекордные за два года 26 солнечных вспышек за сутки.

    Перед этим активная область 4478 достигла площади в 1550 единиц.

    В ночь на 1 июля на звезде произошла вспышка высшего балла X.

    7 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Ученые ИКИ зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности
    Ученые ИКИ зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности
    @ NASA/Tim Pyle/Cover Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вечером во вторник специалисты Института космических исследований (ИКИ) зарегистрировали мощный выброс энергии на Солнце, который может спровоцировать магнитные бури на Земле.

    Во вторник на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, передает ТАСС. По данным Института прикладной геофизики, явление относится к классу М.

    «7 июля в 17:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4482 (S11E23) зарегистрирована вспышка M4.0 продолжительностью 13 минут», – сообщили в учреждении.

    Ранее ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики отмечали завершение одного из самых мощных всплесков активности в 2026 году. Он наблюдался с конца июня и закончился после ухода двух крупных активных областей на обратную сторону звезды.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый последующий уровень означает десятикратное увеличение мощности. Подобные явления часто сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении нашей планеты вызывают магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о завершении мощного двухнедельного всплеска солнечной активности.

    Накануне астрономы зафиксировали рекордные за два года 26 вспышек за одни сутки.

    В ночь на 1 июля на звезде произошел взрыв высшего балла X.

    Комментарии (0)
    5 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Японский зонд «Хаябуса-2» успешно пролетел мимо астероида Торифунэ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно пролетел мимо астероида Торифунэ на сверхмалом расстоянии, объявило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в ходе прямой трансляции.

    Японское агентство аэрокосмических исследований объявило об успешном сближении аппарата с небесным телом, передает ТАСС. «Зонд «Хаябуса-2» совершил пролет мимо Торифунэ. Мы подтвердили, что зонд функционирует нормально», – говорится в официальном сообщении.

    Космический аппарат прошел на расстоянии около 800 метров от поверхности объекта. Полученная информация поможет ученым в изучении малых небесных тел и создании системы планетарной обороны для защиты Земли от возможных столкновений.

    В дальнейшем аппарат направится к 30-метровому астероиду 1998 KY26. Ожидается, что в июле 2031 года он приземлится на его поверхность для забора образцов грунта, способных содержать воду и органические вещества.

    Изначально зонд был запущен в 2014 году для изучения астероида Рюгу. Выполнив эту миссию, он сбросил капсулу с породами в Австралии, совершил маневр уклонения и отправился в новую экспедицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония первой в мире доказала техническую возможность доставки образцов грунта с астероидов.

    В марте текущего года исследователи обнаружили критически важные для зарождения жизни вещества в привезенных аппаратом «Хаябуса-2» породах с астероида Рюгу.

    В апреле российский ученый Натан Эйсмонт предупредил о риске падения данного небесного тела на Землю через 110 лет.

    Комментарии (0)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    В России собрали летный образец новейшего спутника ДЗЗ КОЭН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты завершили работы по комплексной сборке летного образца сверхточного спутника ДЗЗ КОЭН для применения на низкой околоземной орбите. Параллельно ведутся работы по развертыванию наземного комплекса, сообщили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

    Специалисты успешно завершили комплексную сборку летного образца сверхточного спутника дистанционного зондирования Земли КОЭН, передает ТАСС. В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы рассказали, что одновременно идет подготовка наземной инфраструктуры.

    «Завершена комплексная сборка летного образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли КОЭН. В настоящее время аппарат проходит автоматизированные электрорадиотехнические испытания», – сообщили в фонде. Испытания призваны подтвердить работоспособность систем и заявленные характеристики спутника.

    Наземный комплекс позволит получать телеметрию и обрабатывать свежие снимки. Новые данные найдут применение в экологическом мониторинге, навигации, геоаналитике и картографии. По словам генерального директора Фонда НТИ Вадима Медведева, КОЭН станет первым российским гражданским аппаратом с разрешением 0,5 метра на пиксель и проработает на орбите 500 км не менее пяти лет.

    Впереди спутник ждут испытания на внешние воздействия. Транспортировочный контейнер для аппарата уже готов. Запуск сверхточного спутника запланирован на 2 сентября 2026 года. Годовая производительность КОЭН составит 15 млн кв. км, а ширина полосы захвата – 12 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли EOS-O.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал старт серийного производства аппаратов «Зоркий» в 2026 году.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о дождях и грозах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами пройдут грозы, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

    Днем в понедельник температура в столице составит от 21 до 23 градусов тепла, в то время как в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

    Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в этот день дневная температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в области прогнозируется похолодание до 11 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Гидрометцентр предупредил москвичей о небольших осадках. Перед этим синоптики спрогнозировали потепление в столице до 25 градусов. В середине прошлого месяца столичный регион накрыл кратковременный дождь.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 13:51 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о сверхкороткой схеме полета «Союза МС-29» к МКС

    Роскосмос: «Союз МС-29» полетит к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотируемый корабль с двумя россиянами и одним американцем доберется до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме всего за несколько часов после старта.

    Запуск аппарата «Союз МС-29» с двумя россиянами и американцем на борту намечен на 14 июля, сообщает Роскосмос.

    Путь до Международной космической станции займет около трех часов благодаря сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. Сделав два оборота вокруг планеты, корабль включит двигатели для подъема на высоту орбиты МКС и состыкуется с ней.

    Выбор оптимального маршрута напрямую зависит от фазового угла – расстояния между кораблем и станцией при выведении. Для реализации сверхбыстрой схемы необходимо, чтобы после отделения от третьей ступени ракеты «Союз» находился на 10–15 градусов позади МКС. Двигаясь по более низкой орбите, аппарат обращается быстрее и стремительно догоняет цель.

    За 55 лет эксплуатации кораблей этого семейства применялись самые разные варианты полета. Традиционная двухсуточная схема требовала 34 витка и занимала около 50 часов, односуточная длилась 28–29 часов, а четырехвитковая – порядка шести.

    Трехчасовой экспресс-маршрут начали обкатывать на грузовиках «Прогресс» в 2018 году, а на пилотируемых миссиях его используют с 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты состыковали космический корабль «Союз МС-29» с переходным отсеком.

    Перед этим инженеры успешно завершили заправку данного пилотируемого аппарата на Байконуре.

    В конце прошлого месяца солнечные батареи корабля прошли процедуру контрольной засветки.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Аномальная жара побила температурные рекорды канадской Арктики

    Температура в канадском арктическом регионе Нунавут достигла рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    В канадском Нунавуте волна аномальной жары подняла температуру до 27,1 градуса Цельсия, многократно превысив обычные июльские показатели.

    В арктическом регионе Нунавут в Канаде зарегистрированы новые температурные рекорды, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Национального метеобюро Канады.

    Аномальная жара, охватившая Северную Америку, добралась до канадской Арктики и привела к резкому росту температуры воздуха.

    5 июля в населенном пункте Кэмбридж-Бэй столбики термометров поднялись до 22,1 градуса Цельсия. Этот показатель превысил рекорд 1930 года, когда здесь фиксировали 21,7 градуса. В Корал-Харбор температура достигла 27,1 градуса Цельсия, обновив максимум 2002 года, составивший 24,7 градуса.

    Для этих широт такие значения считаются чрезвычайными: средняя температура в июле в районе Нунавут обычно находится в пределах от 3 до 9 градусов Цельсия. При этом с прошлой недели в Канаде и США держится аномально жаркая погода, местами температура поднималась до 45 градусов Цельсия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США.

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны и обновил там исторические максимумы температур.

    Средняя температура поверхности Мирового океана в начале лета достигла беспрецедентных 20,98 градуса по Цельсию.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 10:41 • Новости дня
    Климатологи спрогнозировали резкий рост смертности в США из-за аномальной жары

    Климатолог Даль: Аномальная жара спровоцирует массовую смертность в США

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремально высокие температуры на американском континенте грозят обернуться беспрецедентным числом жертв среди уязвимых слоев населения и масштабными инфраструктурными сбоями.

    Аномальная погода этим летом может привести к значительному увеличению числа летальных исходов от перегрева, передает РИА «Новости».

    Вице-президент американского центра Climate Central Кристина Даль выразила серьезные опасения по поводу надвигающейся угрозы. «В среднем из-за сильной жары в США погибает больше людей, чем от любой другой формы экстремальных погодных условий, поэтому не исключено, что этим летом в результате аномальной жары число смертей может резко возрасти», – заявила она.

    Специалист отметила, что хотя большинство граждан имеют кондиционеры, многие не способны оплачивать огромные счета за электричество. В особой группе риска находятся работающие на улице люди, дети, пенсионеры и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, сохранение засушливой погоды провоцирует масштабные лесные пожары, перебои со светом и транспортные коллапсы.

    Природные катаклизмы уже нанесли серьезный удар по инфраструктуре страны. В прошлый четверг столбики термометров в Нью-Йорке преодолели отметку в 38 градусов, из-за чего на улицах начал плавиться асфальт. Праздничные мероприятия на Восточном побережье пришлось массово отменять, а в субботу более 840 тыс. домов остались без энергоснабжения из-за штормов.

    Ожидается, что на следующей неделе западные и юго-восточные регионы накроет новая температурная волна. Эксперты предупреждают, что она может оказаться еще более разрушительной, особенно для территорий, страдающих от продолжительной засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня масштабная погодная аномалия охватила центральные и восточные штаты.

    Из-за сильного зноя организаторы отменили праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.

    Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее рекомендовал горожанам оставаться дома из-за риска ливневых паводков.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о стыковке корабля «Союз МС-29» с переходным отсеком

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной этап подготовки к экспедиции на Международную космическую станцию завершился успешным соединением аппарата со специальным модулем для интеграции систем управления.

    Космический корабль состыковали с переходным отсеком перед отправкой экипажа к МКС, передает Роскосмос.

    Ожидается, что запуск состоится в середине июля. До проведения операции специалисты взвесили аппарат и завершили подготовку к размещению грузов.

    Переходный отсек выполняет функцию механической связи между кораблем, головным обтекателем и третьей ступенью ракеты. Кроме того, этот модуль обеспечивает интеграцию командного интерфейса аппарата в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Байконуре успешно завершили заправку космического корабля «Союз МС-29».

    Перед стартом нового экипажа специалисты увеличили высоту орбиты Международной космической станции на 1,9 километра.

    В конце июня солнечные батареи пилотируемого аппарата прошли успешную проверку.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки на фоне небольшого снижения температуры, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

    По словам синоптика, минимальная температура в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, а по области – от 12 до 17 градусов.

    Температурный фон окажется на полтора-два градуса ниже установленной климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о ночных грозах. В конце июня синоптик прогнозировала отставание температурных показателей от климатической нормы. Месяцем ранее метеорологи пообещали жителям столичного региона комфортную погоду без осадков.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России

    Прошедший июнь в России оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Первый месяц лета на территории страны отметился аномальным теплом, уступив по температурным показателям лишь рекордным значениям 12-летней давности.

    Минувший месяц занял вторую строчку в рейтинге самых жарких за все время наблюдений, уступив только 2012 году, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. При этом в Москве зафиксировали температуру на уровне плюс 18,4 градуса, что превышает климатическую норму.

    В Петербурге средний показатель составил 18 градусов тепла, превысив многолетние значения почти на два градуса. По данным Гидрометцентра, на азиатской территории страны и Урале первый летний месяц оказался самым теплым в истории. Крупные положительные аномалии сформировались также в Сибири.

    Несколько холоднее климатической нормы погода была на юге Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Забайкалье температурная аномалия холода достигла двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура поверхности Мирового океана в начале лета достигла беспрецедентных 20,98 градуса по Цельсию.

    Синоптик Михаил Леус предсказал превышение климатической нормы в Москве в первом месяце лета.

    Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в большинстве регионов России этим летом.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 08:52 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией

    Синоптик Тишковец сообщили о надвигающихся на Москву аномальных ливнях

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за редкого слияния двух мощных циклонов в предстоящие выходные на Москву обрушатся аномальные ливни, которые принесут до 80% месячной нормы осадков.

    Грандиозный процесс слияния двух атмосферных вихрей ожидается над территорией Русской равнины, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. «Богатое на погодные катаклизмы лето, по всей видимости, не исчерпало лимит на сюрпризы», – отметил синоптик.

    Редкое метеорологическое явление называют эффектом Фудзивары. Циклон «Бернадетт» со стороны Балтийского моря встретится с термическим вихрем с севера Каспия. Подобное взаимодействие в летний сезон фиксируется всего один раз в десять лет.

    Атмосферные массы начнут вращаться друг вокруг друга и сольются в гигантский регенерирующий суперциклон. Ядро стихии окажется над Центральной Россией, где за субботу и воскресенье выпадет до 80% месячной нормы осадков. Это составляет около пяти или шести ведер воды на квадратный метр.

    Формирование подобных суперциклонов в европейской части страны является крайне нетипичным. Огромный вихрь масштабом в тысячи километров будет определять ненастную погоду на всей территории Русской равнины в течение ближайшей недели.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила о дождях в Москве.

    Между тем синоптики зафиксировали второй самый жаркий июнь в истории России.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    Нескольким регионам России пообещали июльский снег

    Tекст: Катерина Туманова

    В середине лета на территории ряда северных регионов России ожидается резкое похолодание с возможным выпадением осадков в виде мокрого снега, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии», – рассказала она ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог Позднякова предупредила о дождях в Москве. В начале июля Татьяна Позднякова предупредила москвичей о ночных грозах.


    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Жителям Земли пообещали видимость астероида Апофис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Астероид Апофис, летящий на Землю, смогут увидеть 7,6 млрд человек, сообщили ученые.

    Почти все население планеты сможет увидеть полет астероида Апофис над Землей, передает URA.RU.

    «Примерно 90% населения мира – около 7,6 млрд человек – проживает в регионах, где Апофис, в принципе, мог быть увиден невооруженным глазом», – пишет Space.com. В небе небесное тело будет выглядеть как яркая точка света.

    Предварительная дата приближения астероида назначена на 13 апреля 2029 года. Ученые отмечают, что Апофис пройдет над территорией России на расстоянии 32 тыс. километров от поверхности планеты. Предсказание видимого полета небесного объекта стало первым подобным случаем в истории. По данным НАСА, примерно через сто лет астероид может приблизиться к Земле на опасное расстояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали план исследования астероида Апофис с помощью обсерватории «Спектр-РГ».

    Астроном Сергей Язев полностью исключил вероятность столкновения данного небесного тела с Землей весной 2029 года.

    При этом специалист Натан Эйсмонт допустил риск повреждения искусственных спутников из-за близкого пролета объекта.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Климатолог: Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире

    Климатолог Рамдани заявил о подорожании кофе и какао из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Катерина Туманова

    Климатолог из Индонезии Адри Рамдани предупредил о риске подорожания кофе из-за засухи в Индонезии, а усиление природного явления Эль-Ниньо грозит глобальным дефицитом и подорожанием какао-бобов.

    «Эль-Ниньо способно оказать влияние на индонезийский урожай кофе, какао и других культур. Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям», – рассказал он РИА «Новости».

    Феномен Эль-Ниньо характеризуется аномальным повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Такая резкая смена температурного режима неизбежно запускает опасную цепочку климатических сдвигов по всей планете, провоцируя засухи в одних районах и наводнения в других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня в Тихом океане началось масштабное потепление поверхностных вод из-за активной фазы Эль-Ниньо. Эксперты ООН спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за Эль-Ниньо. ООН предупредила о надвигающемся голоде в 13 регионах мира.


    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Солнце побило двухлетний рекорд по числу вспышек

    В ИКИ РАН зафиксировали рекордные за два года 26 солнечных вспышек за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце в воскресенье зафиксировали рекордное за два года число вспышек, когда за сутки зарегистрировали до 26 событий категории C и выше.

    Минувшие выходные принесли новый всплеск звездной активности, сообщает ИКИ РАН. За 5 июля ученые зафиксировали 24 вспышки класса С и выше по всемирному времени и 26 – по московскому. Этот показатель стал рекордным за два года.

    Сейчас происходящее представляет исключительно научный интерес. Крупные пятна, включая вторую по величине за десятилетие группу № 4478, сместились на запад. Завтра они скроются на обратной стороне светила, поэтому их влияние на Землю практически исключено.

    Астрономы ожидают, что возросшие потоки рентгеновского излучения пойдут на спад уже сегодня. Если не возникнут новые очаги, к середине недели звезда снова впадет в спячку. Однако у активных центров еще есть время на несколько прощальных взрывов.

    Уходящие пятна могут вернуться к Земле в 20-х числах июля, однако шансов пережить эти две недели у них немного. Тем временем субботняя магнитная буря, ставшая второй по мощности в этом году, уже полностью завершилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце резко возросла активность и за сутки произошли 17 вспышек, в том числе две уровня M.

    В ночь на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего класса X1.1, способная вызвать ощутимый удар по магнитному полю Земли.

    К 2 июля активная область 4478 на Солнце достигла площади 1550 единиц и стала вторым по величине пятном за десятилетие.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    США отказались вести торговлю с Испанией
    Трамп заявил о передаче Турции американских истребителей F-35
    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    Странные металлы заставили физиков переписать законы электричества
    В России спрогнозировали развитие мультибрендовых ПВЗ