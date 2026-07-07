Ученые сообщили о завершении мощнейшего всплеска активности на Солнце

Ученые ИКИ РАН сообщили о завершении мощного всплеска активности на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Один из наиболее сильных в 2026 году всплесков активности, который наблюдался с конца июня, завершен, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной роста активности стало формирование двух крупных групп пятен, одна из которых оказалась самой большой в текущем году и второй по размеру за десятилетие. За две недели было зарегистрировано около 140 вспышек, однако всплеск прошел по мягкому сценарию. Произошло только две вспышки высшего балла на нижней границе класса, а 4 июля зафиксировали вторую по силе магнитную бурю в этом году.

Сейчас оба активных центра переместились на обратную сторону звезды и не могут влиять на Землю. Теоретически они могут вернуться 20–21 июля, но шансов мало, так как в последние дни начался их быстрый распад. За последние 20 часов не зафиксировано ни одной вспышки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ученые зафиксировали рекордные за два года 26 солнечных вспышек за сутки.

Перед этим активная область 4478 достигла площади в 1550 единиц.

В ночь на 1 июля на звезде произошла вспышка высшего балла X.