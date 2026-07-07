Танцевавших лезгинку у храма в Москве оштрафовали на 30 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Суд привлек к административной ответственности группу мужчин за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания», – указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Представители суда также добавили, что все четверо фигурантов признаны виновными. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне московский суд оштрафовал религиозного деятеля Дамира Мухетдинова на 150 тыс. рублей за осквернение богослужебных предметов.

В марте мировой судья назначил жителю столицы штраф за публикацию фотографий с оскверненными святынями.

Месяцем ранее другой москвич получил административное наказание за совершение намаза в коридоре здания суда.