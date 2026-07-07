Правительство поддержало проект об отправке срочников на службу в МЧС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новобранцев планируют привлекать к тушению огня и оперативным работам. Документ также расширяет полномочия ведомства на гражданские организации, тогда как ранее спасатели работали лишь на закрытых режимных объектах, пишут «Ведомости».

Инициатива призвана решить проблему кадрового голода в министерстве без увеличения штатной численности. По словам главы МЧС Александра Куренкова, пожарные вынуждены совмещать службу с дополнительными подработками в нескольких местах «не от хорошей жизни».

Ежегодно количество дежурных караулов сокращается на 3-5%, что приводит к снижению эффективности на местах вызовов.

В феврале 2026 года стало известно о планах направить в ведомство до 5 тыс. призывников по договоренности с Минобороны. Отток специалистов связан с низкими доходами, которые начинаются от 50 тыс. рублей для рядовых сотрудников и от 53 тыс. рублей для водителей спецтехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство подготовило проект указа о прохождении военной службы в подразделениях пожарной охраны.

Пожарные части ежегодно будут принимать до 5 тыс. военнослужащих по призыву.

Глава МЧС Александр Куренков объяснил отток кадров из министерства низким уровнем зарплат.