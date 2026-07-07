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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

    7 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бесконтрольное наращивание военного потенциала западными странами в попытке достичь глобального доминирования неминуемо приведет блок к провалу на фоне упадка европейской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.

    Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.

    Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    Трамп объявил о снятии американских санкций с Турции за комплексы С-400
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США планирует снять ограничительные меры с Турции, введенные ранее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400, передает ТАСС. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

    «Могу сказать, что мы отменим санкции», – заявил он на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил американского лидера у трапа самолета в Анкаре.

    Осенью прошлого года Дональд Трамп допустил снятие ограничений с республики ради продажи истребителей F-35.

    Позже посол США в Турции Том Баррак анонсировал полный отказ Анкары от российских зенитных комплексов.

    Комментарии (14)
    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    7 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Песков заявил о перерастании спецоперации в войну из-за Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за активного вмешательства стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что ключевым фактором стали поставки огромных объемов вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», – заявил официальный представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Двумя днями ранее Песков назвал причиной перерастания спецоперации в полномасштабный конфликт активное вмешательство западных государств.

    В прошлом году представитель Кремля обвинил европейские страны в эскалации боевых действий путем непрерывных поставок вооружений Киеву.

    В 2024 году он подтвердил сохранение прежнего юридического статуса специальной военной операции.

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    7 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров оценил шансы генсека НАТО работать в «Квартале-95»

    Лавров: Рютте вряд ли взяли бы на работу в «Квартал-95»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение, что Марка Рютте приняли бы в украинскую компанию «Квартал-95».

    Таким образом дипломат отреагировал на недавние призывы руководителя военного блока к расширению производственных мощностей и выпуску американской боевой техники в Европе, передает ТАСС.

    «Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которая высказывается в том числе и в отношении Российской Федерации и всегда свысока. Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее Рютте анонсировал выделение 40 млрд долларов на разработку систем защиты от беспилотников.

    Глава Североатлантического альянса выразил намерение максимально усилить военные позиции Киева перед возможными мирными переговорами.

    Политик пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».

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    7 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик НАТО

    Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у границ Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный борт Североатлантического альянса совершил длительный полет вблизи Калининградской области, выполнив несколько маневров вдоль границы.

    Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, во вторник в течение нескольких часов совершал полет у границ Калининградской области. Борт сделал как минимум три круга вокруг региона, передает РИА «Новости».

    Согласно информации трекинговых сервисов, самолет вылетел с авиабазы, расположенной в районе румынского города Констанца. Маневры у границ Калининградской области выполнялись в период с 11:00 до 15:30 мск. После этого борт направился в воздушное пространство Польши и затем вернулся в Румынию.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет присутствие, называя это «сдерживанием спецоперации». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс увеличил численность своих военных вблизи Калининграда. В начале июня разведывательный борт Artemis II совершил круговой полет вокруг этого российского региона. В мае к границам области подошли сразу три самолета-разведчика стран НАТО.

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    7 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил об агрессивной риторике Запада перед саммитом НАТО в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии встречи Североатлантического альянса прозвучало множество враждебных высказываний, направленных против российского государства, заявил представитель Кремля Дмитирй Песков.

    Подготовка к грядущему мероприятию сопровождалась недружественными выпадами в адрес Москвы, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что риторика западных стран носила негативный характер.

    «В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера», – отметил пресс-секретарь президента.

    Представитель Кремля добавил, что российская сторона будет внимательно следить за итогами встречи. По его словам, необходимо проанализировать подписанные документы и содержание двусторонних переговоров на полях мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам с европейскими странами.

    Осенью прошлого года представитель Кремля отверг наличие в стране сторонников конфликта с Североатлантическим альянсом.

    Летом 2025 года Министерство иностранных дел РФ сообщило об активной подготовке военного блока к противостоянию с Россией.

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    7 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер прибыл в Анкару для проведения двусторонних переговоров и участия в проходящем саммите НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал лидера США Дональда Трампа у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    «В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре», – сообщил местный канал TRT Haber. После официальной церемонии встречи политики направились в президентский комплекс для переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для НАТО.

    В конце июня администрация американского президента запланировала продажу Анкаре реактивных авиадвигателей на сотни миллионов долларов.

    Ранее турецкий лидер сообщил о готовности главы США приехать в республику ради мирных переговоров по Украине.

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    7 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    Лавров заявил о лукавстве заявлений НАТО об отсутствии войны с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ложью заявления западных политиков о невмешательстве альянса в конфликт.

    «Пока они заявляют, что с нами не воюют, но это – от лукавого», – подчеркнул глава ведомства по итогам переговоров в Аддис-Абебе, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, американские и европейские военные напрямую участвуют в противостоянии. Запад обеспечивает Киев спутниковыми разведданными и помогает программировать смертоносное оружие, от которого страдают российские граждане.

    Лавров обратил внимание на стремление европейских государств к тотальной милитаризации. В частности, он отметил ностальгию Германии по временам объединения Европы под нацистскими знаменами, роль которых сейчас доверили Владимиру Зеленскому.

    Наращивание военного производства в странах НАТО преследует цель поддерживать киевский режим до последнего. Министр резюмировал, что западные элиты открыто намерены использовать Украину для истощения России.

    Ранее журналист Алекс Христофору призвал серьезно отнестись к словам Лаврова о быстрой милитаризации НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил о войне всех стран Североатлантического альянса с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вовлеченность военного блока в конфликт очевидным фактом.

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    7 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Польша подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для Patriot

    Польша подписала соглашение о создании центра ремонта ракет РАС-3 для Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава договорилась с рядом западных стран о запуске европейского предприятия для производства и технической поддержки боеприпасов американских зенитных комплексов Patriot.

    Польша заключила договор с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией об открытии европейского центра обслуживания ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы подписали соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot», – написал глава оборонного ведомства в соцсети.

    Политик отметил, что реализация этой инициативы позволит существенно нарастить мощности, а также ускорить процессы выпуска и ремонта боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул стремление Варшавы не ограничиваться закупками современных вооружений, но и активно участвовать в их производстве и обслуживании на территории Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Варшава отказалась передавать свои системы противоракетной обороны Patriot американской стороне.

    В конце прошлого года Польша, Германия и Норвегия договорились закупить противоракеты к этим комплексам для Украины на 500 млн долларов.

    Ранее закупочное агентство НАТО заключило контракт на изготовление тысячи ракет для данных зенитно-ракетных комплексов.

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    7 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Песков заявил о намерении следить за информацией с саммита НАТО в Анкаре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские намерены внимательно отслеживать новости саммита НАТО в Анкаре, где 7 и 8 июля собираются лидеры стран альянса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль будет отслеживать поступающую с саммита НАТО в Турции информацию, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предстоящая встреча лидеров альянса вызывает значительный интерес в Москве.

    Лидеры стран НАТО 7 и 8 июля соберутся в Анкаре на ежегодный саммит. По словам Пескова, российская сторона внимательно отнесется к повестке и решениям, которые будут обсуждаться и приниматься в ходе заседаний.

    «Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет из Анкары поступать», – сказал Песков журналистам, подчеркнув, что Кремль намерен следить за всеми сообщениями с площадки саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры НАТО на саммите в Анкаре договорятся о новом пакете военной помощи Украине на 10 млрд евро до конца 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о проекте декларации июльского саммита НАТО в Анкаре без финансовых обязательств Украине.

    По данным газеты The Telegraph руководство НАТО намерено уделить Владимиру Зеленскому и Украине меньше внимания на саммите в Анкаре из-за опасений расстроить Дональда Трампа.

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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