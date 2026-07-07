Мбаппе ответил на расистские оскорбления парагвайского сенатора

Инцидент произошел после поражения сборной Парагвая в матче против Франции на чемпионате мира, пишет Politico.
Сенатор назвала футболиста «колонизированным камерунцем, притворяющимся французом», а также усомнилась в его интеллекте.
«Вы презренная женщина и недостойны своей должности», – ответил Мбаппе в соцсети. Он добавил, что сенатор не представляет весь Парагвай, и пообещал не позволять подобным людям безнаказанно распространять ненависть.
Французские политики также осудили высказывания сенатора. Министр спорта Франции Марина Феррари назвала их отвратительными, а мэр Парижа Эммануэль Грегуар подчеркнул, что Мбаппе является одним из величайших представителей страны.
Федерация футбола Франции заявила о намерении подать уголовную жалобу. В организации подчеркнули, что подобные расистские комментарии являются мерзкими и неприемлемыми, и виновные должны преследоваться по закону везде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче одной восьмой финала чемпионата мира.
Нападающий Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности благодаря победному пенальти.