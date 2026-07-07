Врач предупредил об опасности обуви с раздельными пальцами для здоровья

Врач Симкин предупредил об опасности обуви с раздельными пальцами для здоровья

Tекст: Ольга Иванова

Босоногая обувь и модели с раздельными пальцами не являются однозначно полезными, передает «Газета.Ru». Врач-остеопат Дмитрий Симкин пояснил, что такие модели имитируют естественную работу стопы благодаря тонкой подошве и отсутствию перепада между пяткой и носком.

«С одной стороны, это ближе к естественной биомеханике: пальцы свободнее, мышцы стопы работают активнее. С другой – современный человек большую часть жизни проводит в обуви с амортизацией и поддержкой, и стопа не всегда готова к резкой смене нагрузок», – рассказал специалист. По его словам, резкий отказ от привычной обуви может привести к перегрузке ахиллова сухожилия и мышц голени.

Чаще всего при адаптации возникает боль в стопах, а ударная нагрузка от ходьбы по асфальту передается на колени и позвоночник. Врач рекомендует начинать носить такую обувь с 15–20 минут в день на мягкой поверхности. При появлении дискомфорта или боли нагрузку следует снизить.

Босоногая обувь подходит людям со здоровыми стопами и хорошей подвижностью суставов. Однако она противопоказана при выраженном плоскостопии, избыточном весе, артрозах и деформациях, добавил эксперт.

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