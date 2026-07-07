Хулиган в Минске получил 15 суток за брошенный окурок

Жителя Белоруссии арестовали на 15 суток за брошенный окурок и мат

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в центре белорусской столицы и вызвал широкий общественный резонанс, передает РИА «Новости».

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина грязно оскорбляет женщину. Прохожая сделала ему замечание за брошенный на только что убранной улице окурок.

Пресс-служба Минского городского суда уточнила детали произошедшего. «Установлено, что в вечернее время 3 июля... находясь в районе станции метро «Немига», то есть в общественном месте... вел себя нагло и вызывающе, на сделанное замечание выражался нецензурной бранью», – говорится в сообщении ведомства.

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину. Как отметили в инстанции, мужчину подвергли административному аресту на 15 суток. Вынесенное постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России разрешил привлечь к ответственности отставного судью за нецензурную брань в общественном месте.

Эксперт Машаров напомнил о крупных штрафах за выброс окурков из окон автомобилей.