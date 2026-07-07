В Геленджике задержан шпионивший для Украины местный житель

ФСБ задержала в Геленджике мужчину за передачу данных спецслужбам Украины

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность гражданина РФ, работавшего на украинские спецслужбы, передает ТАСС.

Мужчина занимался слежкой за автомобилями российских военнослужащих и правоохранителей в Геленджике.

«Установлено, что 27-летний местный житель посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с представителем СБУ», – сообщили в региональном управлении ведомства. По заданию куратора он вел визуальное наблюдение и снимал на видео транспортные средства на одной из городских парковок.

За выполненную работу злоумышленник получил денежное вознаграждение. Кроме того, представители украинской стороны обещали помочь ему с выездом за границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля суд приговорил жителя Ялты к 18 годам колонии за шпионаж.

В середине июня силовики арестовали собиравшую данные для украинских спецслужб россиянку.

В мае сотрудники ФСБ задержали двух шпионивших на Украину жителей Новороссийска.