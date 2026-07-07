Эксперт сообщил о повышении пенсий россиянам в августе

Эксперт Балынин сообщил о повышении пенсий некоторым россиянам в августе

Tекст: Ольга Иванова

Работающим пенсионерам произведут перерасчет выплат в августе 2026 года, передает Газета.Ru. Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, корректировка затронет граждан, трудившихся официально в 2025 году.

«Работающим пенсионерам проведут традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году», – пояснил экономист. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля при наличии трех индивидуальных коэффициентов. Социальный фонд выполнит все начисления автоматически.

Также выплаты возрастут у россиян, отметивших 80-летие в июле. Их фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое. По словам эксперта, если человек получал 30,4 тыс. рублей, то сумма вырастет примерно до 41,4 тыс. рублей. Кроме того, надбавки получат бывшие члены летных экипажей и работники угольной отрасли. Суммы для них рассчитают индивидуально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Екатерина Стенякина сообщила о максимальной августовской прибавке к пенсии работающим пенсионерам в размере 470 рублей.

Социальный фонд России провел аналогичный автоматический перерасчет выплат в прошлом году.

Экономист Игорь Балынин назвал получателями удвоенной фиксированной надбавки достигших 80-летнего возраста россиян.