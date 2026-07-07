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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня

    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    Ле Пен вернула право баллотироваться в президенты Франции
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен формально сможет принять участие в выборах президента страны в 2027 году, пишет агентство France-Presse (AFP).

    Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение», передает РИА «Новости».

    В марте прошлого года суд запретил ей избираться в органы государственной власти на пять лет из-за дела о растрате средств Европарламента. Запрет вступил в силу немедленно, несмотря на поданную апелляцию. В итоге срок ограничения был снижен до 45 месяцев, при этом 30 из них назначены условно.

    «Марин Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах», – отмечает AFP.

    Поскольку первоначальное наказание начало действовать весной прошлого года, реальный срок запрета считается уже отбытым. Таким образом, политик вернула себе право бороться за пост главы государства.

    Кроме того, политику назначен штраф в размере 100 тыс. евро и три года лишения свободы. Из них два года условно, а один год – с ношением электронного браслета. Ранее она отмечала, что откажется от ведения избирательной кампании с браслетом. В таком случае партию на выборах может представить Жордан Барделла.

    Напомним, парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза. Судья приговорила политика к солидному штрафу и запрету избираться в течение пяти лет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о целенаправленном устранении конкурента перед президентскими выборами.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    7 июля 2026, 12:00 • Новости дня
    В результате взрывов в Дамаске во время визита Макрона пострадали 18 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во время взрывов в столице Сирии в момент пребывания в городе президента Франции Эммануэля Макрон пострадали десятки людей, сообщили в МВД страны.

    Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Одно из взрывных устройств было заложено в мусорку рядом с отелем Four Seasons, где остановился сам Макрон. Другая бомба была в припаркованной поблизости машине.

    В момент инцидента французского лидера в гостинице не было. Он находился на переговорах с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в президентском дворце, откуда звуки взрывов не были слышны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск.

    В Дамаске произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился Макрон.

    Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

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    8 июля 2026, 07:23 • Новости дня
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    @ Ariel Schalit/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные провели серию ударов по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары Соединенных Штатов, сообщили в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удар наносился по 85 важным военным объектам США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Также поражена военно-воздушная базу Али ас-Салем в Кувейте.

    Для ударов использовались беспилотники и ракеты.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    Над самим Ираном уничтожен американский разведывательный беспилотник MQ-9.

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    7 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    Ле Пен объявила о планах баллотироваться в президенты Франции в 2027 году
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский политик Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться на пост президента страны в 2027 году.

    Решение о выдвижении кандидатуры было принято по итогам совещания партии «Национальное объединение», передает ТАСС.

    «Я буду участвовать в президентских выборах», – заявила лидер парламентской фракции. Свое заявление она сделала во время выступления в эфире телеканала TF1.

    Напомним, апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру фракции «Национальное объединение».

    В марте прошлого года политик заявила о намерении обжаловать первоначальный обвинительный приговор.

    На фоне судебных разбирательств большинство французских избирателей выразили готовность голосовать на выборах за Жордана Барделла.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    8 июля 2026, 06:41 • Новости дня
    Над Ираном сбит американский разведывательный БПЛА MQ-9

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении американского разведывательного беспилотного летательного аппарата MQ-9.

    Дрон сбили над южной частью Ирана, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Во вторник американские военные ударили по Ирану, они сообщили о поражении 80 целей. После этого на территории Бахрейна прозвучал сигнал воздушной тревоги.

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    7 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Загоревшийся в Оманском проливе танкер оказался под угрозой масштабного взрыва

    Reuters: Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Катарский танкер получил серьезные повреждения левого борта вблизи побережья Омана, из-за чего экипажу пришлось экстренно эвакуироваться, оставив полыхающее машинное отделение.

    Перевозящий сжиженный природный газ катарский танкер Al Rekayyat находится под угрозой масштабного взрыва, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    После вооруженного нападения в машинном отделении судна начался сильный пожар. Экипаж успел подать сигнал бедствия перед вынужденной эвакуацией. По информации иранской корпорации IRIB, катарское судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке американских военно-морских сил.

    Представители телекомпании заявили: «Танкер стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения». В результате ночного ракетного обстрела 7 июля пострадало еще одно судно. Значительные повреждения получил саудовский танкер, перевозивший сырую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский нефтяной танкер загорелся при попытке пересечения Ормузского пролива.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных обстрелах коммерческих судов.

    В конце июня бойцы Корпуса стражей Исламской революции атаковали грузовое судно под сингапурским флагом.

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    7 июля 2026, 23:46 • Новости дня
    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако женщины предъявлено обвинение

    Убийцам покушавшейся на бизнесмена в Монако предъявили обвинение

    Tекст: Катерина Туманова

    Двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.

    Офис генерального прокурора Украины подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Тело погибшей было обнаружено под Киевом во вторник. Задержанными оказались сотрудник главного управления разведки и бывший сотрудник правоохранительных органов.

    «При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора двум задержанным лицам сообщено о подозрении в умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской. Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    По данным следствия, преступление было совершено после возвращения женщины на Украину.

    Ранее Интерпол объявил Березовскую в розыск по подозрению в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    Инцидент произошел 29 июня в Монако, где в результате взрыва пострадали три человека, включая самого предпринимателя. Местная прокуратура отказалась квалифицировать произошедшее как теракт. По версии французских журналистов, взрыв мог быть организован СБУ в качестве предупреждения для Ермолаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

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    7 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Наджаф

    Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецборт с телом верховного аятоллы Ирана приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения масштабных траурных мероприятий с участием высшего руководства исламской республики.

    Самолет с телом убитого во время бомбардировки духовного лидера Ирана прибыл в Наджаф, передает иракское агентство INA.

    Высший комитет по организации похорон заявил о завершении «логистической и технической подготовки к траурной церемонии в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела».

    Делегацию из Ирана на мероприятиях возглавил президент страны Масуд Пезешкиан. После прибытия он встретился с главой правительства Ирака Али аз-Зейди. Чтобы все желающие могли проститься с аятоллой, иракский премьер-министр объявил 8 июля выходным днем, передает РИА «Новости».

    Официальная церемония похорон Али Хаменеи началась во вторник вечером в провинции Наджаф. Иракское информационное агентство сообщило, что в присутствии премьер-министра Ирака состоялась официальная церемония приема тела духовного лидера Ирана аятоллы Али аль-Хусейни Хаменеи.

    Церемония началась в городе Наджаф в присутствии президента Ирана Масуда Пезешкиана и сопровождающей его делегации, а также при участии различных иракских политических, религиозных и народных групп.

    Предполагается, что похороны верховного лидера пройдут 9 июля в его родном Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с погибшим 28 февраля Али Хаменеи  стартовало 3 июля, траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни. Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала  политических и религиозных деятелей со всего мира.

    Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.

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    8 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после ударов США по Ирану

    Нефть подорожала на фоне обострения конфликта между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть резко выросли после того, как американские войска атаковали иранские цели в ответ на инциденты в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала уверенный рост на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает AP News.

    Цена нефти марки Brent поднялась на 2,6% и достигла отметки 76,09 доллара за баррель. Американский эталонный сорт также подорожал на 2,6%, составив 72,25 доллара за баррель. Ранее котировки снижались до уровней, предшествовавших началу конфликта в конце февраля.

    На азиатских фондовых площадках в среду наблюдалась смешанная динамика. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 2,9% из-за распродажи акций технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом, таких как Samsung Electronics. При этом акции китайских компаний преимущественно росли. В Гонконге индекс Hang Seng прибавил 2,4%, а Shanghai Composite вырос на 0,5%.

    Американский фондовый рынок также ощутил давление из-за опасений инвесторов относительно переоцененности сектора искусственного интеллекта. Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq потерял 1,2%, а Dow Jones отступил от рекордных максимумов на 0,2%. Акции компаний Advanced Micro Devices, Intel и Micron Technology продемонстрировали заметное падение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на американскую нефть подскочили почти на 3% на фоне военных ударов США по Ирану.

    Месяцем ранее котировки эталонной марки Brent достигали 97,33 доллара за баррель из-за ракетного обмена между Тегераном и Израилем.

    Весной иранские власти закрывали Ормузский пролив для мировых поставок энергоносителей.

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    7 июля 2026, 15:32 • Новости дня
    Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату

    Суд Парижа подтвердил приговор Ле Пен за растрату средств ЕП

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен за нецелевое использование средств Европейского парламента.

    Апелляционная инстанция вынесла решение по громкому делу лидера правой партии «Национальное объединение». Судьи согласились с выводами о растрате денег Европейского парламента, передает РИА «Новости».

    «Марин Ле Пен признана виновной», – говорится в материале французских журналистов. Телеканал BFMTV первым сообщил о завершении рассмотрения апелляции известного политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Евросоюза.

    Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Лидер французских правых сразу сообщила о намерении обжаловать данный вердикт.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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