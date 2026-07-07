Климатологи спрогнозировали резкий рост смертности в США из-за аномальной жары

Климатолог Даль: Аномальная жара спровоцирует массовую смертность в США

Tекст: Мария Иванова

Аномальная погода этим летом может привести к значительному увеличению числа летальных исходов от перегрева, передает РИА «Новости».

Вице-президент американского центра Climate Central Кристина Даль выразила серьезные опасения по поводу надвигающейся угрозы. «В среднем из-за сильной жары в США погибает больше людей, чем от любой другой формы экстремальных погодных условий, поэтому не исключено, что этим летом в результате аномальной жары число смертей может резко возрасти», – заявила она.

Специалист отметила, что хотя большинство граждан имеют кондиционеры, многие не способны оплачивать огромные счета за электричество. В особой группе риска находятся работающие на улице люди, дети, пенсионеры и пациенты с хроническими заболеваниями. Кроме того, сохранение засушливой погоды провоцирует масштабные лесные пожары, перебои со светом и транспортные коллапсы.

Природные катаклизмы уже нанесли серьезный удар по инфраструктуре страны. В прошлый четверг столбики термометров в Нью-Йорке преодолели отметку в 38 градусов, из-за чего на улицах начал плавиться асфальт. Праздничные мероприятия на Восточном побережье пришлось массово отменять, а в субботу более 840 тыс. домов остались без энергоснабжения из-за штормов.

Ожидается, что на следующей неделе западные и юго-восточные регионы накроет новая температурная волна. Эксперты предупреждают, что она может оказаться еще более разрушительной, особенно для территорий, страдающих от продолжительной засухи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня масштабная погодная аномалия охватила центральные и восточные штаты.

Из-за сильного зноя организаторы отменили праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее рекомендовал горожанам оставаться дома из-за риска ливневых паводков.