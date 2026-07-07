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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

    7 июля 2026, 13:43 • Новости дня
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    Лавров заявил о неизбежном поражении НАТО из-за тотальной милитаризации
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бесконтрольное наращивание военного потенциала западными странами в попытке достичь глобального доминирования неминуемо приведет блок к провалу на фоне упадка европейской экономики, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Постоянное желание Североатлантического альянса наращивать вооружения в конечном итоге обернется провалом, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

    Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тяжелое положение европейской экономики, особенно выделив спад в Германии. По его словам, текущий кризис уже невозможно скрыть от общественности.

    Дипломат добавил, что социальная сфера в странах Европы испытывает серьезные трудности, а выплаты населению сокращаются. При этом гражданский бизнес вынужден массово переносить производство в США, где созданы более комфортные условия для работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия экспансии НАТО.

    Ранее министр сообщил о попытках Североатлантического альянса навязать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

    В свою очередь журналист Александр Христофору призвал серьезно воспринимать слова российского дипломата о быстрой милитаризации западного военного блока.

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    8 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Анкаре участники намерены зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», – указал генсек, передает ТАСС.

    Кроме того, на встрече в турецкой столице будут даны обещания о дальнейшем содействии киевскому режиму. Союзники, как отметил Рютте, планируют вновь заявить о намерении продолжать оказывать поддержку Украине.

    Ранее Рютте жаловался на бессонницу из-за мыслей о российской угрозе.

    В конце июня политик называл Москву главной долгосрочной проблемой для западного блока.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    8 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Анкаре в рамках форума Североатлантического альянса заключены соглашения о поставках вооружений и реализации совместных проектов на десятки миллиардов долларов, пишут турецкие СМИ.

    Во время саммита военного блока в столице Турции стороны были подписаны контракты на сумму не менее 50 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Turkiye.

    Новые соглашения касаются закупок систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того, контракты предполагают реализацию различных совместных проектов в сфере создания современных вооружений и боевой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Нидерланды и Украина договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов на саммите НАТО.

    В мае генсек организации Марк Рютте предложил европейским союзникам нарастить производство вооружений.

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    7 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Песков заявил о перерастании спецоперации в войну из-за Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за активного вмешательства стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что ключевым фактором стали поставки огромных объемов вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», – заявил официальный представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Двумя днями ранее Песков назвал причиной перерастания спецоперации в полномасштабный конфликт активное вмешательство западных государств.

    В прошлом году представитель Кремля обвинил европейские страны в эскалации боевых действий путем непрерывных поставок вооружений Киеву.

    В 2024 году он подтвердил сохранение прежнего юридического статуса специальной военной операции.

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    7 июля 2026, 14:32 • Новости дня
    Лавров оценил шансы генсека НАТО работать в «Квартале-95»

    Лавров: Рютте вряд ли взяли бы на работу в «Квартал-95»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение, что Марка Рютте приняли бы в украинскую компанию «Квартал-95».

    Таким образом дипломат отреагировал на недавние призывы руководителя военного блока к расширению производственных мощностей и выпуску американской боевой техники в Европе, передает ТАСС.

    «Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которая высказывается в том числе и в отношении Российской Федерации и всегда свысока. Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее Рютте анонсировал выделение 40 млрд долларов на разработку систем защиты от беспилотников.

    Глава Североатлантического альянса выразил намерение максимально усилить военные позиции Киева перед возможными мирными переговорами.

    Политик пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».

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    8 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Применение снарядов «Краснополь» расчетами установок «Мста-С» приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

    «При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность «Мсты-С», особенно при работе «умными» снарядами «Краснополь», дает в этом плане двойной экономический эффект», – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

    Новый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь-М2», созданный холдингом «Высокоточные системы», по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности «Мсты-С» и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

    Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа «Краснополем» особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами «Краснополь-М2» в зоне спецоперации.

    В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

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    8 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник украинской армии Богдан Пржегалинский был отстранен от командования из-за массовой гибели личного состава под ударами российских беспилотников и авиации на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское военное руководство решило отстранить комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Пржегалинского, заметив, что с каждой вылазкой на Харьковском направлении объем потерь личного состава перестает находить какие-либо оправдания, передает РИА «Новости».

    «В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», – рассказали в российских силовых структурах.

    Там пояснили, что подразделение перебросили под Купянск со спокойного приморского направления в Запорожье. Украинские военные несли огромные потери на участке Нечволодовка – Благодатовка из-за постоянных атак российских дронов и авиации.

    Пржегалинский безуспешно пытался стабилизировать фронт силами одного батальона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил 3 июля президенту Владимиру Путину о значительных потерях противника на Купянском направлении. С десятого мая там было уничтожено около 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    7 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик НАТО

    Самолет-разведчик НАТО несколько часов кружил у границ Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный борт Североатлантического альянса совершил длительный полет вблизи Калининградской области, выполнив несколько маневров вдоль границы.

    Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, во вторник в течение нескольких часов совершал полет у границ Калининградской области. Борт сделал как минимум три круга вокруг региона, передает РИА «Новости».

    Согласно информации трекинговых сервисов, самолет вылетел с авиабазы, расположенной в районе румынского города Констанца. Маневры у границ Калининградской области выполнялись в период с 11:00 до 15:30 мск. После этого борт направился в воздушное пространство Польши и затем вернулся в Румынию.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет присутствие, называя это «сдерживанием спецоперации». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали готовность к диалогу на равноправной основе, при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс увеличил численность своих военных вблизи Калининграда. В начале июня разведывательный борт Artemis II совершил круговой полет вокруг этого российского региона. В мае к границам области подошли сразу три самолета-разведчика стран НАТО.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении освобождения новых регионов ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов.

    Во время общения с журналистами Песков отметил: «Пока что продолжается освобождение российских регионов». По его словам, взятием Константиновки был сделан очень важный шаг как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны оценило потери украинских войск в ходе этой операции в 13,5 тыс. военнослужащих.

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