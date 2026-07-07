По факту хищения 7 млн рублей у Константина Цзю возбуждено дело

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере против предпринимателя Игоря Козьякова, указала Карлова РИА «Новости».

Поводом стало заявление самого Цзю о хищении 7 млн рублей.

Само дело завели еще в ноябре 2025 года. Следствие считает, что в 2018–2019 годах боксер одолжил деньги учредителю детского центра «Катюша» на развитие проекта, но средства так и не вернули. Защита утверждает, что займы оформлялись официально, а часть суммы – около 1,75 млн рублей – уже выплачена.

Ранее стороны пытались урегулировать спор в суде. В 2022 году инстанция обязала Козьякова вернуть 13,4 млн рублей, однако позже бизнесмен добился встречного взыскания более 2 млн рублей за услуги центра. С учетом этих решений основной долг сократился до 4,247 млн рублей.

Предприниматель предлагал заключить мировое соглашение с выплатой 4 млн рублей, но Цзю отказался и инициировал процедуру банкротства должника.

Весной 2026 года суд ввел реструктуризацию долгов бизнесмена и открыл конкурсное производство в его компании.

«В действиях Козьякова отсутствует состав преступления, речь идет исключительно о гражданско-правовых отношениях», – заявила адвокат.

В апреле налоговая служба заблокировала банковские счета Константина Цзю из-за долгов.

До этого он заступался за певицу Ларису Долину после скандала с ее недвижимостью.