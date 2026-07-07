Производство алкоголя в России сократилось

Росалкогольтабакконтроль сообщил о снижении выпуска алкогольной продукции на 3%

Tекст: Мария Иванова

Общее снижение показателя составило 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости». Основнпя доля сокращения пришелась на виноградные вина и слабоалкогольную продукцию, в то время как выпуск ликеро-водочных изделий и сидра продолжил уверенный рост.

Выпуск крепких напитков за полгода сократился на 2,2% и составил 45,8 млн декалитров. Производство водки упало на 4%, достигнув отметки в 30,1 млн декалитров, а коньяка – на 6,6%, до 3,2 млн. При этом ликеро-водочные изделия продемонстрировали рост на 9,9%, увеличившись до 8,85 млн декалитров.

Существенный спад зафиксирован в виноделии: выпуск виноградного вина снизился на 12,6% до 15,4 млн декалитров, а игристых вин – на 14% до 6,2 млн. Производство ликерных вин рухнуло на 31,6% до 441,1 тыс. декалитров, слабоалкогольной продукции – на 36,8% до 458,5 тыс., а плодового алкоголя – на 46% до 335,8 тыс.

Производство пива уменьшилось на 2,3% до 385,1 млн декалитров, а крепкого пива – на 17,6% до 32,8 тыс. Однако в категории сидра, пуаре и медовухи отмечен рост на 9,8%, достигнувший 7,3 млн декалитров. Сидр прибавил 11,4%, медовуха выросла на 7,2%, а показатели пуаре снизились на 14,3%.

Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи общий объем производства алкогольной продукции в стране сократился на 6,8%, составив 68,85 млн декалитров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с января по апрель этого года реализация слабого алкоголя сократилась на 57,7%.

В первом квартале продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14,8%. В январе розничные продажи водки в России увеличились на 1,9%.