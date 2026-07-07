Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

Tекст: Ольга Иванова

Представительство европейской страны в России временно приостановило выдачу шенгенских виз почти по всем целям поездки, кроме спортивных, передает РИА «Новости». Ожидается, что прием заявлений возобновится после августа.

«Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью «Спорт», на национальные визы (по любым целям)», – сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу документов с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги поступят на карту в срок от семи до 15 дней.

В АТОР подчеркнули, что сильного ажиотажа вокруг виз в эту страну на отечественном рынке не наблюдается, так как она исторически не входит в число популярных направлений. В прошлом году Словакия выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, из которых лишь 46% были многократными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам после двухлетнего перерыва.

В конце июня Венгрия приостановила прием документов на шенгенскую визу в трех российских городах.

В середине прошлого месяца Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ужесточить правила въезда для граждан России.