Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сам инцидент произошел на станции «ЦСКА» в августе прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Тогда пьяный пассажир с ножом нанес инспектору не менее пяти ранений в лицо, шею и туловище.

Савеловский райсуд Москвы приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Злоумышленника признали виновным в покушении на убийство и краже. Помимо тюремного срока, ему назначили ограничение свободы, штраф в 10 тыс. рублей и обязали выплатить 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года злоумышленник ранил ножом охранника на станции метро «ЦСКА».

В мае 2026 года в столице к реальным срокам заключения приговорили 15 агрессивных безбилетников.

В ноябре Люблинский суд приговорил пассажира к двум годам условно за применение силы к инспекторам.