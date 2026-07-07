Перестрелка в Огайо унесла жизни полицейского и ребенка

В результате перестрелки в американском Огайо погибли четыре человека

Tекст: Мария Иванова

Трагедия разыгралась в штате Огайо, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в один из жилых домов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС.

На месте происшествия завязалась перестрелка. В результате столкновения с подозреваемым погиб один полицейский, еще четверо стражей порядка получили ранения. Сам нападавший был застрелен ответным огнем.

При осмотре дома были обнаружены тела еще двух убитых. Среди них оказался 13-летний ребенок. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня неизвестные преступники обстреляли толпу людей в Чикаго. В начале того же месяца житель штата Айова застрелил шестерых членов своей семьи.

В мае полиция Оклахомы задержала подозреваемого в вооруженном нападении на участников молодежной вечеринки.