Глава РСПП Шохин заявил о переукрепленном курсе российского рубля

Tекст: Ольга Иванова

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что текущий курс рубля является переукрепленным. Это приводит к увеличению объемов импорта в последнее время, передает РИА «Новости».

«К сожалению, при очевидных успехах политики импортозамещения мы видим, что в последнее время растет доля импорта. Этому, безусловно, способствует и крепость рубля. Рубль переукрепленный, по оценке не только экспертов, но и промышленных компаний. И, безусловно, это ведет к нарастанию импорта», – сообщил Шохин во время выступления на сессии «Иннопрома».

Руководитель РСПП также обратил внимание на важность создания равных условий для ведения бизнеса. По его словам, этого можно достичь с помощью инструментов технического регулирования и активной борьбы с фальсифицированной продукцией. Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты более чем на 60% к доллару.

В конце прошлого года глава «Интерроса» Владимир Потанин заявил о вреде переукрепленного рубля для импортозамещения и освоения новых рынков.

Президент РСПП Александр Шохин сообщил о снижении экспортных доходов компаний почти на 20% из-за слишком высокой стоимости национальной валюты.