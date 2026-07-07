Пугачева переписала на Орбакайте элитную недвижимость в США из-за санкций

Tекст: Ольга Иванова

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева переписала свою элитную квартиру в Майами на Кристину Орбакайте за один доллар, чтобы защитить имущество от американских санкций, передает Ura.Ru со ссылкой на Shot. В 2004 году певица приобрела эту недвижимость за 2 млн 50 тыс. долларов.

На фоне введения масштабных ограничений против России в 2014 году, артистка начала принимать меры для сохранения актива. Сначала она включила в число собственников дочь, внука Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова. Через год супруг Орбакайте стал единственным владельцем жилья, заплатив за сделку 10 долларов.

Полноправной хозяйкой апартаментов Орбакайте снова стала в марте 2020 года, получив их за один доллар. Для снижения санкционных рисков она оставила мужа в совладельцах, а позже супруги перевели недвижимость в собственные трасты. Это решение обезопасило актив от возможных судебных исков и требований кредиторов. Ежегодный налог на квартиру составляет 40 тыс. долларов.

Роскошное жилье площадью 285 квадратных метров расположено в престижном комплексе Majestic Tower района Bal Harbour. Апартаменты с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами имеют панорамный вид на Атлантический океан. Инфраструктура комплекса включает два подогреваемых бассейна, теннисный корт, вертолетную площадку и другие удобства.

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