Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 550 долларам

Стоимость газа на европейских биржах выросла на 5% до 550 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром выросли на 5%, приближаясь к уровню в 550 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара. По состоянию на 09:02 мск показатель составлял 547,1 доллара, что на 4,9% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Стоимость энергоносителей начала расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. В этот день крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость августовских фьючерсов достигла отметки 527,4 доллара за тысячу кубометров.

В первой декаде июня торги открылись кратковременным ростом котировок до 598 долларов.

Днем ранее цена июльских контрактов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.