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    7 июля 2026, 09:22 • Новости дня

    Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

    Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы ФРГ планируют развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки, создав крупнейшую после американской Starlink военную спутниковую сеть.

    Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

    Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

    Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

    Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

    В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

    В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.

    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Канада выбрала немецкую TKMS для строительства 12 подлодок

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems в качестве предпочтительного поставщика для строительства до 12 новых дизель-электрических подводных лодок.

    Проект станет крупнейшей военной закупкой в истории Канады, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

    Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что платформа TKMS подходит для эксплуатации в арктических условиях и полностью отвечает требованиям НАТО. «Подводная лодка хорошо себя зарекомендовала», – заявил политик, подчеркнув, что немецкий производитель поставляет субмарины более чем трети членов североатлантического альянса.

    В ближайшее время профильные ведомства начнут переговоры с TKMS для подготовки окончательного контракта. Карни не назвал точную стоимость масштабного проекта, упомянув лишь о десятках миллиардов долларов инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил решение канадской стороны как сильный сигнал для укрепления трансатлантического партнерства.

    В ходе тендера немецкая корпорация обошла южнокорейскую Hanwha Ocean. Американские предприятия не участвовали в конкурсе, так как США производят исключительно атомные подлодки, а Оттава заинтересована в дизель-электрических судах. Новый подводный флот должен заменить четыре устаревшие субмарины класса «Виктория», которые были куплены у Британии в конце 1990-х.

    Ранее канадские власти анонсировали резкое увеличение оборонных расходов для достижения целевых показателей НАТО. Бюджет уже предусматривает рост военных затрат до 4% ВВП к 2030 году, а к 2035 году этот показатель планируется довести до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Оттава рассматривала возможность разделения контракта на строительство новых субмарин между европейскими и южнокорейскими фирмами.

    Летом 2024 года канадские власти объявили о планах нарастить подводный флот до 12 единиц.

    Зимой правительство страны запланировало масштабные инвестиции в развитие национального военно-промышленного комплекса.

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    8 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Ростех рассказал о двойной выгоде снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Применение снарядов «Краснополь» расчетами установок «Мста-С» приносит двойную экономическую выгоду, передает ТАСС. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

    «При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность «Мсты-С», особенно при работе «умными» снарядами «Краснополь», дает в этом плане двойной экономический эффект», – отметили в госкорпорации. Специалисты пояснили, что первый эффект заключается в снижении расхода боеприпасов на поражение одной цели, а второй – в сохранении ресурса ствола, ходовой части и электроники самой установки.

    Новый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь-М2», созданный холдингом «Высокоточные системы», по точности превосходит западные аналоги. Использование этих боеприпасов повышает скорость цикла от обнаружения цели до ухода с позиции. Благодаря подвижности «Мсты-С» и высокой автоматизации, расчет может выполнить боевую задачу за две-три минуты.

    Такие снаряды превращают артиллерийские установки из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Точная работа «Краснополем» особенно востребована при контрбатарейной борьбе, поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками и командных пунктов противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле госкорпорация Ростех сообщила о поражении тысяч целей снарядами «Краснополь-М2» в зоне спецоперации.

    В феврале разработчики заявили о превосходстве этих российских боеприпасов над западными аналогами по точности.

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    8 июля 2026, 03:25 • Новости дня
    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник украинской армии Богдан Пржегалинский был отстранен от командования из-за массовой гибели личного состава под ударами российских беспилотников и авиации на Купянском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское военное руководство решило отстранить комбрига 39-й бригады морской пехоты ВСУ Пржегалинского, заметив, что с каждой вылазкой на Харьковском направлении объем потерь личного состава перестает находить какие-либо оправдания, передает РИА «Новости».

    «В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие – командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности», – рассказали в российских силовых структурах.

    Там пояснили, что подразделение перебросили под Купянск со спокойного приморского направления в Запорожье. Украинские военные несли огромные потери на участке Нечволодовка – Благодатовка из-за постоянных атак российских дронов и авиации.

    Пржегалинский безуспешно пытался стабилизировать фронт силами одного батальона.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил 3 июля президенту Владимиру Путину о значительных потерях противника на Купянском направлении. С десятого мая там было уничтожено около 2,5 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ перебросило полк нацгвардии в Сумскую область из-за потерь. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. солдат и наемников.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    7 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд на ЧЕ

    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда молодых спортсменов продемонстрировала выдающийся результат на первенстве в Германии, проплыв дистанцию вольным стилем с лучшим временем в истории.

    На проходящем в Мюнхене первенстве Европы национальная сборная России произвела фурор, показав феноменальное время в эстафете 4х100 метров, передает ТАСС.

     Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков в финальном заплыве преодолели дистанцию за 3 минуты и 12,75 секунды.

    Еще на этапе квалификации россияне зафиксировали результат в 3 минуты и 14,72 секунды, что уже являлось мировым достижением среди юниоров.

    Юниорские соревнования в Мюнхене продолжаются. Турнир лучших молодых спортсменов завершится 12 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские прыгуны в воду в июне выиграли командный турнир на юниорском ЧЕ. Россиянка Кувшинова завоевала золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.


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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Немецкая оппозиция обвинила правительство ФРГ в разжигании украинского конфликта

    Немецкая оппозиция обвинила Мерца в разжигании украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер партии АдГ обвинил канцлера Германии в эскалации конфликта на Украине, он отметил, что Берлин не предпринимает реальных шагов для мирного урегулирования кризиса, предпочитая провоцировать дальнейшее обострение отношений с Москвой и накачивать Киев оружием.

    Руководство Германии отказывается от попыток завершить противостояние и лишь усугубляет положение провокационными заявлениями, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подверг жесткой критике действия властей.

    «Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине, в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости». .

    По словам лидера оппозиции, канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого немецкое руководство и представители Бундесвера продолжают нагнетать обстановку в Европе.

    Министра обороны Бориса Писториуса Крупалла и вовсе назвал «министром войны», указав на его стремление подготовить страну к открытому вооруженному столкновению. Накануне саммита НАТО в Анкаре глава АдГ также выступил категорически против выделения очередного многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Он выразил уверенность, что поставки вооружений лишь затягивают боевые действия, а попытки победить ядерную державу обернутся катастрофой для всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой. Зимой глава немецкого правительства заявил о намерении добиться передачи замороженных российских активов Украине. До этого Берлин отменил ограничения на дальность применения поставляемого Киеву западного вооружения.

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    7 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении освобождения новых регионов ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России продолжают работу по освобождению новых регионов.

    Во время общения с журналистами Песков отметил: «Пока что продолжается освобождение российских регионов». По его словам, взятием Константиновки был сделан очень важный шаг как в тактическом, так и в стратегическом плане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир 4-й мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министерство обороны оценило потери украинских войск в ходе этой операции в 13,5 тыс. военнослужащих.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о ключевом значении освобождения Константиновки

    Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск и развития наступления. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Благодаря мужеству, героизму, храбрости, стойкости и бесстрашию российская армия в ходе СВО каждый день продвигается вперед. Освобождение Константиновки, которая была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и является важнейшим рубежом для продвижения наших войск, имеет ключевое значение», – заявил Картаполов. Его заявление публикует официальный канал думской фракции «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что Константиновка представляет собой крупный индустриальный и логистический центр. По его словам, город является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, которую глава комитета назвал последним крупным оплотом украинских войск в Донбассе.

    Картаполов также обратил внимание на то, что доклад об освобождении Константиновки был представлен лично президенту России Владимиру Путину во время его посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

    Кроме того, депутат отметил, что российские подразделения продолжают развивать наступление, а украинские войска несут значительные потери. «Мы уверенно двигаемся вперед, развивая наступление и не оставляя никаких шансов противнику, подразделения которого пытаются удержать позиции. Под натиском российских войск ВСУ вынуждены отступать с большими потерями. Победа будет за нами!» – заключил Картаполов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России полностью освободили Константиновку и продвинулись в ДНР. Президент  Путин на заседании с руководством Генштаба назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской назвал Константиновку наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и одним из четырех городов-крепостей в Донбассе.

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