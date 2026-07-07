Умер главный конструктор Уральского конструкторского бюро Владимир Домнин

Tекст: Алексей Дегтярёв

«6 июля 2026 года коллективы концерна «Уралвагонзавод» и Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения понесли тяжелую и горькую утрату: на 81-м году ушел из жизни Владимир Борисович Домнин», – заявили в пресс-службе УВЗ, передает ТАСС.

Представители предприятия добавили, что заслуженный конструктор Российской Федерации и кандидат технических наук посвятил профессиональную деятельность созданию бронетанкового щита страны. За выдающиеся достижения специалист был удостоен премии правительства в области науки и техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе скончался один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков.

Ранее в июне на 82 году жизни скончался бывший гендиректор ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин, внесший огромный вклад в развитие отечественной информационной безопасности.

В августе прошлого года из жизни ушел создатель разгонного блока «Фрегат» Владимир Асюшкин.