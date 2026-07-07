Знакомый из Tinder продал россиянку в рабство в Мьянму

Россиянка рассказала, как знакомый из Tinder продал ее в рабство в Мьянме

Tекст: Мария Иванова

Пострадавшая поделилась подробностями похищения^ «Я познакомилась с моим бывшим «парнем», китайцем, в Tinder. Мы начали общаться, и уже позже я поняла, что с самого начала он постепенно втирался ко мне в доверие и собирал обо мне информацию. Он расспрашивал меня о скам-центрах, что я о них знаю... Позже я осознала, что он специально собирал мои фотографии для дальнейшего использования», – рассказала потерпевшая.

После совместных поездок по Китаю мужчина пригласил подругу в Мьянму. В Янгоне россиянку встретил водитель, который отвез ее в закрытый лагерь. Там неизвестный заявил туристке, что ее продали для работы в криминальной структуре, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что злоумышленник использовал фотографии жертвы для создания фейковых профилей с помощью нейросетей. За отказ участвовать в аферах пленнице угрожали убийством, демонстрируя пытки других удерживаемых людей.

Сейчас спасенная гражданка находится в безопасности. Ее передали сотрудникам посольства России в Таиланде для отправки домой. Освобождение стало возможным благодаря совместным усилиям дипломатов и правоохранителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Мьянмы освободила россиянку из мошеннического колл-центра 6 июня.

Во вторник пострадавшую передали сотрудникам посольства России в Таиланде для отправки домой.

Ранее другая сбежавшая из скам-центра жертва предупреждала о риске перепродажи людей в Азии.