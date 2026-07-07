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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня

    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    7 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США

    Американист Дудаков: Вероятность военной операции США в Бразилии около нулевая

    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США
    @ 1st Sgt. Austin Berner/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дональд Трамп намеренно обостряет ситуацию вокруг накрокартелей в Бразилии, чтобы затем представить общественности новую дипломатическую победу. Это вполне логично, учитывая, что в скором времени в Штатах состоятся выборы, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее Бразилия выразила обеспокоенность по поводу риска вторжения США.

    «Само по себе внесение США еще нескольких латиноамериканских организаций в список террористических мало что значит. Профильные ведомства Штатов регулярно пополняют эти реестры новыми ОПГ, но никаких интервенций это не влечет. Исключение составляет Венесуэла, но та операция имела первоосновой исключительно сырьевой фактор», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Вместе с тем, политолог указал на напряженные отношения главы Белого дома Дональда Трампа с нынешним президентом Бразилии Луисом да Силвой. «Впрочем, сценарий кражи бразильского лидера по аналогии с похищением Николаса Мадуро весьма маловероятен», – продолжил собеседник.

    Спикер считает, что Трамп может попытаться использовать ситуацию для создания давления на Бразилию в рамках пиара в преддверии промежуточных выборов в США. «Одним из элементов этого воздействия может стать требование выйти из БРИКС», – добавил аналитик.

    Но наиболее вероятным сценарием он считает закулисные переговоры Трампа с бразильским руководством. «В итоге да Силва может подыграть Белому дому, что увенчается заключением какой-нибудь довольно абстрактной «сделки». Также стороны могут объявить, что сообща поставили заслон наркотрафику», – пояснил Дробницкий.

    Вероятность проведения какой бы то ни было военной операции США на территории Бразилии около нулевая, согласен американист Малек Дудаков. При этом, заметил он, латиноамериканское направление остается одним из наиболее приоритетных для Пентагона.

    «Несмотря на отправку сил и ресурсов на Ближний Восток для противостояния с Ираном, Белый дом не забывает про Латинскую Америку. США проводят там не военные, а, скорее, полицейские операции. Это касается, в частности, Перу, Эквадора и ряда других небольших стран, где у власти находятся лояльные Вашингтону силы», – отметил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, опасения Бразилии по поводу вторжения США – это попытка действующей власти усилить свои позиции на предстоящих в октябре президентских выборах», – считает собеседник. Он напомнил, что в этой гонке администрация Трампа поддерживает правые силы, которые представляет Флавио Болсонару.

    «Для левых же во главе с да Силвой противостояние с США стало выигрышной повесткой. Когда Вашингтон начал вводить тарифы в отношении Бразилии, рейтинги нынешнего президента ощутимо выросли», – резюмировал политолог.

    Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра выразил обеспокоенность по поводу «риска применения США военной силы» против его страны. Об этом говорится в письме дипломата, направленном в Палату депутатов Национального конгресса, передает телеканал CNN Brasil.

    Адресант напомнил, что в мае Белый дом внес Primeiro comando da capital (PCC) и Comando vermelho («Красная команда») в список глобальных террористических организаций (SDGT). Обосновывалось это тем, что наркогруппировки имеют обширные сети, простирающиеся далеко за пределы Бразилии.

    «Такая квалификация может быть использована для оправдания трансграничных действий против бразильских государственных институтов», –  предупреждает Виейра. «Существует риск того, что США могут прибегнуть к применению военной силы», – детализировал глава бразильского внешнеполитического ведомства.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указывал, что решение американских властей может быть истолковано как предоставление Вашингтону полномочий на проведение операций против лидеров группировок в любой точке мира.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком разочаровании в НАТО и признался, что мог бы не приехать на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.

    «Я был очень разочарован в НАТО. И честно говоря, если бы саммит проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил», – подчеркнул Трамп во время переговоров с президентом Турции, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал дружбу американского и турецкого лидеров спасением для Североатлантического альянса.

    Руководство военного блока подготовило для президента США презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Ранее Трамп раскритиковал европейских партнеров по НАТО.

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    8 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Армия США нанесла удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования США приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану, чтобы заставить дорого заплатить за атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщили американские военные в соцсети Х.

    «Удары США были нанесены в ответ на нападения Ирана на три коммерческих судна, которые пересекали Ормузский пролив. Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – сказано в сообщении командования США в соцсети Х.

    Американские военные отметили, что экипажами пострадавших коммерческих кораблей являются «ни в чем не повинные гражданские лица, на международных водных путях». Поэтому США должны проучить Иран за атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель Ирана при ООН Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе.

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    7 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп предрек исчезновение Европы из-за миграции

    Трамп предрек исчезновение Европы из-за ошибочной миграционной политики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп предрек катастрофические последствия для европейского региона в случае сохранения текущего курса в сфере энергетики и контроля мигрантов.

    Президент США Дональд Трамп предупредил европейские страны об угрозе полного исчезновения, если они не изменят подход к миграционной и энергетической политике. Заявление прозвучало в Анкаре в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА «Новости».

    «Им лучше быть осторожными в вопросах миграции и энергетики. Если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет», – заявил глава Белого дома.

    Американский лидер также отметил масштабные трансформации региона. По его словам, за последние 20 лет Европа превратилась в совершенно иное место. Трамп регулярно выступает с критикой европейских властей, указывая на разрушительные последствия их решений в энергетическом и миграционном секторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Трамп также заявлял о риске исчезновения Европы без изменений в энергетике и миграции. Ранее американский лидер отметил неверное направление развития европейских стран в последние десятилетия. В конце прошлого года он назвал миграционную политику региона настоящей катастрофой.

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    7 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Лавров: Россия в Анкоридже согласилась с предложениями США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона после некоторых раздумий приняла компромиссные предложения Вашингтона, прозвучавшие на двусторонних переговорах в Анкоридже, иные интерпретации неуместны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров разъяснил позицию Москвы по итогам контактов с американской стороной, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в Аддис-Абебе, глава дипломатического ведомства категорически отверг попытки искажения фактов о прошедшем диалоге.

    «(В Анкоридже – прим. ВЗГЛЯД) нам были сделаны компромиссные предложения. Не сразу, подумав, но мы с ними согласились. А все иные интерпретации: что там было, чего там не было, я считаю, неуместны», – сказал руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал некорректными слова госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже.

    Москва рассчитывает на выполнение западными странами согласованных условий мирного урегулирования украинского конфликта.

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    7 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Трамп допустил новое сокращение воск США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дональд Трамп заявил, что остается разочарован политикой союзников по НАТО, и допустил возможность нового сокращения численности американских войск, размещенных в Европе.

    Президент США Дональд Трамп фактически не исключил дальнейшего сокращения численности войск США в Европе, пишет ТАСС. Политик в очередной раз выразил недовольство действиями союзников по НАТО.

    «Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО», – заявил он, комментируя на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность нового сокращения войск США в Европе. Переговоры американского и турецкого лидеров проходят в Анкаре на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил начало процесса вывода американских военнослужащих с территории европейских государств. Главнокомандующий Объединенными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение контингента Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп из-за недовольства действиями союзников пригрозил отозвать военных с территорий Испании и Италии.

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    7 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выстраивание прочных экономических связей с дружественными государствами в рамках работы экспортного центра.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной обратил внимание на эффективное развитие международных контактов, передает ТАСС.

    «Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?» – поинтересовался глава государства, изучая представленную презентацию. Руководитель структуры подтвердила это наблюдение.

    В ходе беседы Никишина подчеркнула, что ключевой целью ведомства в настоящее время выступает существенное увеличение объемов экспорта. Планируется, что к 2030 году этот показатель должен вырасти на две трети по сравнению с результатами 2023 года. Достижение таких амбициозных планов предполагается обеспечить именно за счет создания надежных альянсов с иностранными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году объем поставок товаров неэнергетического сектора вырос на девять процентов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении исторического рекорда доли экспорта в дружественные страны.

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    7 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал поддержку экспорта приоритетом российских властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка российского экспорта остается одним из главных приоритетов для властей страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

    «Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», – подчеркнул глава государства, говоря о помощи отечественным экспортерам, передает РИА «Новости».

    Он также поддержал мнение главы центра о том, что развитие этого направления приведет к экономическому благополучию страны.

    Предыдущая подобная встреча состоялась весной 2025 года. Тогда обсуждался вклад государственных структур в раскрытие экспортного потенциала бизнеса. Российский экспортный центр, входящий в группу «ВЭБ.РФ», оказывает компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку при выходе на зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Российского экспортного центра.

    В июне Путин предложил нарастить экспорт удобрений и лекарственных препаратов в страны АСЕАН.

    В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об увеличении экспортной выручки отечественного агропромышленного комплекса почти на четверть.

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    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня
    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


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    7 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер прибыл в Анкару для проведения двусторонних переговоров и участия в проходящем саммите НАТО.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал лидера США Дональда Трампа у трапа самолета, передает РИА «Новости».

    «В эти минуты самолет президента США приземлился в Анкаре», – сообщил местный канал TRT Haber. После официальной церемонии встречи политики направились в президентский комплекс для переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности и ситуацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для НАТО.

    В конце июня администрация американского президента запланировала продажу Анкаре реактивных авиадвигателей на сотни миллионов долларов.

    Ранее турецкий лидер сообщил о готовности главы США приехать в республику ради мирных переговоров по Украине.

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