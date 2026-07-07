Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США

Американист Дудаков: Вероятность военной операции США в Бразилии около нулевая

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Само по себе внесение США еще нескольких латиноамериканских организаций в список террористических мало что значит. Профильные ведомства Штатов регулярно пополняют эти реестры новыми ОПГ, но никаких интервенций это не влечет. Исключение составляет Венесуэла, но та операция имела первоосновой исключительно сырьевой фактор», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

Вместе с тем, политолог указал на напряженные отношения главы Белого дома Дональда Трампа с нынешним президентом Бразилии Луисом да Силвой. «Впрочем, сценарий кражи бразильского лидера по аналогии с похищением Николаса Мадуро весьма маловероятен», – продолжил собеседник.

Спикер считает, что Трамп может попытаться использовать ситуацию для создания давления на Бразилию в рамках пиара в преддверии промежуточных выборов в США. «Одним из элементов этого воздействия может стать требование выйти из БРИКС», – добавил аналитик.

Но наиболее вероятным сценарием он считает закулисные переговоры Трампа с бразильским руководством. «В итоге да Силва может подыграть Белому дому, что увенчается заключением какой-нибудь довольно абстрактной «сделки». Также стороны могут объявить, что сообща поставили заслон наркотрафику», – пояснил Дробницкий.

Вероятность проведения какой бы то ни было военной операции США на территории Бразилии около нулевая, согласен американист Малек Дудаков. При этом, заметил он, латиноамериканское направление остается одним из наиболее приоритетных для Пентагона.

«Несмотря на отправку сил и ресурсов на Ближний Восток для противостояния с Ираном, Белый дом не забывает про Латинскую Америку. США проводят там не военные, а, скорее, полицейские операции. Это касается, в частности, Перу, Эквадора и ряда других небольших стран, где у власти находятся лояльные Вашингтону силы», – отметил спикер.

«Исходя из этого, думаю, опасения Бразилии по поводу вторжения США – это попытка действующей власти усилить свои позиции на предстоящих в октябре президентских выборах», – считает собеседник. Он напомнил, что в этой гонке администрация Трампа поддерживает правые силы, которые представляет Флавио Болсонару.

«Для левых же во главе с да Силвой противостояние с США стало выигрышной повесткой. Когда Вашингтон начал вводить тарифы в отношении Бразилии, рейтинги нынешнего президента ощутимо выросли», – резюмировал политолог.

Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра выразил обеспокоенность по поводу «риска применения США военной силы» против его страны. Об этом говорится в письме дипломата, направленном в Палату депутатов Национального конгресса, передает телеканал CNN Brasil.

Адресант напомнил, что в мае Белый дом внес Primeiro comando da capital (PCC) и Comando vermelho («Красная команда») в список глобальных террористических организаций (SDGT). Обосновывалось это тем, что наркогруппировки имеют обширные сети, простирающиеся далеко за пределы Бразилии.

«Такая квалификация может быть использована для оправдания трансграничных действий против бразильских государственных институтов», – предупреждает Виейра. «Существует риск того, что США могут прибегнуть к применению военной силы», – детализировал глава бразильского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указывал, что решение американских властей может быть истолковано как предоставление Вашингтону полномочий на проведение операций против лидеров группировок в любой точке мира.