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    7 июля 2026, 08:55 • Новости дня

    Евросоюз решил отложить запуск системы ETIAS из-за хаоса

    Financial Times: Евросоюз отложил запуск системы въезда ETIAS на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные сбои пограничного контроля и многочасовые очереди в аэропортах вынудили Брюссель перенести старт системы онлайн-авторизации ETIAS для безвизовых туристов на 2027 год.

    Европейский союз переносит старт онлайн-системы авторизации въезда ETIAS на 2027 год, передает РИА «Новости». Причиной стали проблемы при внедрении другой базы пограничного контроля – EES.

    «Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации въезда в ЕС, как ожидается, будет отложено до следующего года после того, как беспорядочное внедрение отдельной электронной системы пограничного контроля нарушило поездки в страны блока», – отмечает Financial Times.

    Новая автоматическая система въезда и выезда в Шенгенской зоне заработала десятого апреля. Теперь граждане третьих стран при первом пересечении границы Евросоюза обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию. Агентство EU-Lisa признало невозможность запуска ETIAS в запланированные сроки до конца 2026 года.

    Летом совет директоров обсуждал перенос даты, а в сентябре определит новые сроки. ETIAS представляет собой электронное разрешение для граждан государств с безвизовым режимом. Документ дает право многократного посещения 30 стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенской зоне спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

    Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о трудностях с последующим получением шенгенских виз из-за новых правил.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить пограничный контроль для пассажиров в периоды пиковых летних нагрузок.

    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

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    5 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    ФПК: Поезд Сухум – Москва отправится из Гагры

    Tекст: Ольга Иванова

    Пассажиры поезда Сухум – Москва теперь будут доезжать до Гагры на автобусах из своих городов отправления из-за закрытия абхазского участка пути, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД).

    Поезд сообщением Сухум – Москва изменил схему отправления, передает РИА «Новости». Теперь пассажиров доставят автотранспортом от их станций отправления до станции Гагра в Абхазии.

    В сообщении Федеральной пассажирской компании уточняется: «Пассажиры поезда № 304 сообщением Сухум – Москва будут доставлены автотранспортом от станций отправления до станции Гагра». На вокзале Гагры они смогут сесть в поезд и далее проследовать по маршруту по установленному расписанию.

    Ранее компания информировала, что железнодорожный участок Цандрипш – Гагра закрыт из-за падения дерева на пути. Тогда для доставки в Сухум пассажиров поездов из Москвы и Петербурга уже был задействован автотранспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье пассажиров поездов, включая состав № 305 Москва – Сухум, довозят автобусами до Сочи и Адлера для дальнейшего следования поездом.

    Отправление поездов № 67/68 Симферополь – Москва и № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург перенесли на ночь и назначили новой начальной станцией Керчь-Южную, пассажиров к месту посадки доставляют автобусами.

    В Крыму после атаки беспилотника на железную дорогу изменили маршруты поездов «Таврия» и для пассажиров организовали автобусную доставку до станции Керчь, где они пересаживаются в поезда и продолжают путь.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    6 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    В Индонезии анонсировали новую систему платежей для российских туристов

    В Индонезии объявили о разработке системы платежей для российских туристов

    Tекст: Мария Иванова

    Новая система трансграничных расчетов позволит россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение, полностью отказавшись от обмена криптовалюты.

    Индонезийская компания PT Manna Indonesia Group объявила о создании новой системы трансграничных платежей для туристов из России и Индонезии, передает РИА «Новости».

    Основатель и генеральный директор компании Ханзела Калиста заявила: «Мы стали инициаторами создания системы cross-border payment gateway». Она пояснила, что ищется партнер в сфере денежных переводов, чтобы индонезийские туристы могли легко оплачивать покупки и транспорт в России, а российские туристы получат аналогичные возможности в Индонезии.

    Калиста рассказала, что сейчас многие россияне вынуждены пользоваться криптовалютой для расчетов в Индонезии, но после запуска нового механизма необходимость в этом отпадет. По ее словам, раньше российским туристам приходилось сначала покупать криптоактивы, а затем обменивать их на рупии, тогда как в будущем они смогут напрямую выводить средства и платить в Индонезии без операций с цифровыми активами.

    По информации PT Manna Indonesia Group, проект был инициирован во время бизнес-форума «Россия – АСЕАН» в Казани. Российские туристы смогут пользоваться индонезийским мобильным платежным сервисом после регистрации сим-карты местного оператора связи, при этом лимит операций составит до 40 млн индонезийских рупий в месяц. Калиста уточнила, что инициатива нацелена на развитие туризма, торговли и инвестиций между Россией и Индонезией, а интерес к проекту уже проявили Российский экспортный центр, Московский экспортный центр и другие профильные организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России планирует протестировать трансграничные платежи по QR-коду на базе Системы быстрых платежей с четырьмя странами.

    Российские компании заявили о готовности участвовать в масштабной программе модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии, включая железные дороги.

    Ослабление индонезийской рупии сделало отдых на Бали одним из самых доступных курортных направлений в Азии для российских туристов.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил об удручающем состоянии экономики стран Европы

    Лавров: Экономика Европы приходит в удручающее состояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал на глубокий кризис в европейских странах.

    Дипломат подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны в Германии, где серьезно страдает социальная сфера, передает ТАСС.

    «Без каких-то шагов невозможно скрыть удручающее состояние, в которое приходит европейская экономика, в том числе и немецкая, когда и социальная сфера страдает серьезно, и сокращаются пособия, когда и гражданская экономика «бежит» из Европы в Соединенные Штаты, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса», – отметил министр.

    По словам руководителя внешнеполитического ведомства, текущая ситуация вынуждает компании искать более выгодные условия за океаном. Лавров добавил, что экономика региона держится на плаву лишь благодаря масштабным бюджетным вливаниям в производство вооружений.

    Месяцем ранее Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год.

    В конце прошлого года Министерство иностранных дел России сообщило о потере Евросоюзом 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за высоких цен на газ.

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    6 июля 2026, 09:19 • Новости дня
    Цены на газ в Европе подросли к отметке 536 долларов

    Фьючерсы TTF прибавили 0,4% и достигли 536 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые котировки газа в Европе в понедельник утром немного выросли, удерживаясь около уровня 536 долларов за тысячу кубометров после недавних колебаний.

    Котировки газа на европейском рынке утром в понедельник слегка росли, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе газового хаба в Нидерландах, открыли торги на уровне 535,5 доллара за тысячу кубометров, что на 0,4% выше. К 9.02 мск цена составляла 535,6 доллара при ориентире в 533,6 доллара по итогам предыдущего торгового дня.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану, пишет ICE. Максимального уровня за период конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар, крупнейший в мире производитель СПГ, резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены в марте подскочили почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае вновь выросли на 5%, а в июне опустились еще на 6%. При этом значительно более высокие уровни фиксировались в 2021–2022 годах, когда рынок переживал исторический ценовой шок: тогда котировки поднимались до рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 июля биржевые цены на газ в Европе поднялись до 528 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость газа на европейских биржах слегка снизилась и находилась вблизи отметки 503 доллара.

    В начале июня июльские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    6 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Еврокомиссия обсудила объединение торговых и ближневосточных подразделений

    Politico: врокомиссия задумала единый департамент внешних связей

    Tекст: Мария Иванова

    План реформы структуры внешней политики Евросоюза предусматривает создание крупного департамента, который объединит торговое направление и работу по Ближнему Востоку и Северной Африке.

    В Брюсселе 6 июля Еврокомиссия начала обсуждать укрепление своих структур, отвечающих за внешнюю политику, в рамках внутренней реформы, передает ТАСС.

    По данным европейского издания Politico, рассматривается предложение создать единый влиятельный департамент по внешним связям путем объединения нескольких существующих подразделений.

    В новый департамент, как пишет Politico, могут полностью или частично войти структуры генеральных директоратов по торговле, а также по политике на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ожидается, что часть деталей этого плана будет представлена сотрудникам Еврокомиссии на собрании, запланированном на 13 июля.

    Ранее Politico сообщало, что Еврокомиссия изучает возможность создания отдельного генерального директората по инвестициям для управления региональными и социальными фондами. По информации издания, эта инициатива должна усилить влияние председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в руководстве сообщества и связана с обсуждением возможного упразднения генерального директората по региональной и городской политике, одного из старейших органов ЕК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным СМИ, стояла за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    Евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда выразила обеспокоенность планами Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов Еврокомиссии.

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    7 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    В Раде предрекли блокировку вступления Украины в Евросоюз

    Депутат Рады Нагорняк допустил блокировку евроинтеграции Польшей и Венгрией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс присоединения Киева к европейским структурам может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны Венгрии и Польши, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

    Парламентарий Сергей Нагорняк выразил серьезные опасения относительно перспектив интеграции страны в западные альянсы, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что процесс присоединения к европейскому сообществу оказался крайне сложным.

    «Знаете, я думаю, что не только Польша помешает вступлению Украины в Европейский союз. Ряд других стран, не исключаю, что и Венгрия, и мы еще почувствуем на себе весь этот позитив в кавычках», – заявил политик в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

    Нагорняк также усомнился в искренности западных партнеров. По словам депутата, союзники лишь рассказывают байки о поддержке, однако в действительности далеко не все хотят видеть Киев в рядах Евросоюза и Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия притормозила переговорный процесс о приеме Украины в Евросоюз.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию Киева из-за проблемы закарпатских венгров.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр оценил сроки возможного вступления Украины в объединение в 15 лет.

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    7 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о запуске производства американского оружия в Европе

    В НАТО объявили о старте производства танков Abrams и ракет ATACMS в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс инициирует новые проекты промышленного сотрудничества, направленные на производство и обслуживание ключевых американских вооружений непосредственно на европейской территории.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре сообщил о старте новых проектов промышленного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти инициативы позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений прямо в европейских странах.

    «США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», – заявил Рютте. Он подчеркнул, что это даст возможность выпускать или обслуживать в Европе такие вооружения, как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger.

    В новых проектах задействованы американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril. С европейской стороны в них участвуют производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Рютте отметил, что эти договоренности демонстрируют фирменное трансатлантическое единство государств НАТО в оборонно-промышленной сфере.

    Генсек также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая призвана объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Ожидается, что она поможет создать сеть современных производственных площадок и резко увеличить выпуск вооружений, с особым акцентом на средства ПВО и дальнобойные ударные системы. Новые шаги направлены на восполнение запасов стран альянса и увеличение поставок вооружений на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре презентацию новых многомиллиардных оборонных проектов.

    Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов в Европе. Для решения подобных проблем европейским союзникам предложили создавать совместные предприятия с американскими оружейными компаниями.

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    7 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла более чем на 4%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе преодолели отметку в 540 долларов за тысячу кубометров на фоне продолжающихся колебаний рынка.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем выросли более чем на 4%, достигнув 544 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара, прибавив 0,7%. К 9.02 мск показатель вырос до 547,1 доллара, а к 14.03 мск составил 543,9 доллара.

    Рост цен на топливо в Европе начался 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство СПГ, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.

    В минувшую пятницу котировки топлива на крупнейшем нидерландском хабе достигли 527 долларов.

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    7 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 550 долларам

    Стоимость газа на европейских биржах выросла на 5% до 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали уверенный рост, достигнув отметки почти в 550 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром выросли на 5%, приближаясь к уровню в 550 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара. По состоянию на 09:02 мск показатель составлял 547,1 доллара, что на 4,9% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

    Стоимость энергоносителей начала расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта. В этот день крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля стоимость августовских фьючерсов достигла отметки 527,4 доллара за тысячу кубометров.

    В первой декаде июня торги открылись кратковременным ростом котировок до 598 долларов.

    Днем ранее цена июльских контрактов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

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    8 июля 2026, 06:57 • Новости дня
    Россияне заплатили в июне рекордные 2,5 млн рублей за отдых в Турции

    Самый дорогой тур в июне обошелся россиянам в 2,5 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой тур в июне 2026 года был продан за 2,5 млн рублей – такую сумму россияне заплатили за путешествие в Турцию, говорится в исследовании сервиса Onlinetours Premium.

    Самый дорогой тур в июне 2026 года был продан за 2,5 млн рублей, передает ТАСС. Такую впечатляющую сумму россияне выложили за путешествие в Турцию, следует из исследования сервиса Onlinetours Premium.

    «Самым дорогим туром июня стала поездка в Турцию стоимостью 2,49 млн руб. На втором месте – Мальдивы (1,52 млн руб.), на третьем – Вьетнам (966,7 тыс. руб.) Также в июне были забронированы туры на Маврикий (722 тыс. руб.) и в Индонезию (604,6 тыс. руб.)», – рассказали представители компании.

    Средний чек по всем доступным направлениям в первый летний месяц достиг 576 тыс. рублей. Лидером по средней стоимости поездки оказался Маврикий с показателем в 681 тыс. рублей, за ним следуют Мальдивы и Турция. Наиболее бюджетным вариантом из первой десятки стала Россия со средним чеком 87,3 тыс. рублей. По сравнению с маем предпочтения обеспеченных туристов не изменились: Турция, Мальдивы и Вьетнам уверенно удерживают лидерство в премиум-сегменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туроператоры продали самую дорогую путевку на майские праздники на Мальдивы за 9,2 млн рублей.

    Отельеры этого островного государства объявили о скидках до 70% для российских туристов в мае и июне.

    Ассоциация туроператоров России спрогнозировала летний выезд за рубеж от 6,4 до 6,8 млн отечественных путешественников.

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