Евросоюз решил отложить запуск системы ETIAS из-за хаоса

Financial Times: Евросоюз отложил запуск системы въезда ETIAS на 2027 год

Tекст: Мария Иванова

Европейский союз переносит старт онлайн-системы авторизации въезда ETIAS на 2027 год, передает РИА «Новости». Причиной стали проблемы при внедрении другой базы пограничного контроля – EES.

«Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации въезда в ЕС, как ожидается, будет отложено до следующего года после того, как беспорядочное внедрение отдельной электронной системы пограничного контроля нарушило поездки в страны блока», – отмечает Financial Times.

Новая автоматическая система въезда и выезда в Шенгенской зоне заработала десятого апреля. Теперь граждане третьих стран при первом пересечении границы Евросоюза обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию. Агентство EU-Lisa признало невозможность запуска ETIAS в запланированные сроки до конца 2026 года.

Летом совет директоров обсуждал перенос даты, а в сентябре определит новые сроки. ETIAS представляет собой электронное разрешение для граждан государств с безвизовым режимом. Документ дает право многократного посещения 30 стран Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенской зоне спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о трудностях с последующим получением шенгенских виз из-за новых правил.

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